Romics 2022: date, biglietti, ospiti e programma del Festival del Fumetto alla Fiera di Roma ad aprile 2022

Sta tornando il Romics 2022! Il festival internazionale del fumetto, dell’animazione, del cinema e dei games che ogni anno ha luogo a Roma, festeggia la sua 28esima edizione. Il festival avverrà ad aprile, dal 7 al 10 e dalle ore 10:00 alle 20:00, nella stessa struttura che da sempre permette a cosplayers e amanti del festival di divertirsi dalla mattina alla sera: Fiera di Roma. Il Romics prevede anche quest’anno un programma pieno di eventi ed ospiti speciali.

Romics 2022: come acquistare i biglietti e chi entra gratis

L’accesso al Romics è consentito solo a coloro che sono in possesso del biglietto nominativo che può esser acquistato unicamente sul sito online o nei punti vendita VivaTicket abilitati. Una volta comprato il biglietto basterà presentarlo ai tornelli di ingresso della Fiera di Roma. Si ricorda che è permesso accedere al Festival solo ai possessori di Super Green Pass e di mascherina FFP2. Il costo di ogni biglietto è pari a 10 euro e consente l’accesso a tutte le aree dell’evento ed è valido per una sola entrata giornaliera: una volta entrati non sarà permesso uscire e rientrare con lo stesso biglietto. Il festival consiglia di acquistare i biglietti il prima possibile poiché il numero di partecipanti a giornata è limitato. Inoltre, una volta acquistato il biglietto sarà possibile cambiare il nominativo ma non la data di ingresso al Romics. Non dovranno pagare il biglietto per accedere al festival i bambini e le bambine fino a 5 anni, persone con disabilità e i loro accompagnatori e tramite l’accredito stampa se si è giornalisti iscritti all’albo. Inoltre, chi possiede la Metrebus Card i ticket ed ha acquistato anche i biglietti per l’edizione precedente (dal 30 settembre al 3 ottobre) dovrà mostrarli entrambi per entrare gratis. Questa volta però, a differenza delle scorse edizioni, non sarà possibile ottenere abbonamenti per più giornate, riduzioni per i gruppi organizzati o omaggi per le forze armate o forze dell’ordine. Quest’anno neanche chi entra in cosplay ossia vestito da un personaggio di una serie o di un fumetto, avrà diritto ad uno sconto.

Eventi ed ospiti

Anche quest’anno, come ogni anno, alcune personalità verranno insignite del Romics D’Oro, il premio del festival. Questo riconoscimento è stato consegnato a più di 80 figure tra cui Francesco Tullio Altan, gli autori di Tex, l’attore Martin Freeman, il fumettista Chris Warner e Silvia Ziche che dal 2007 apre con una sua vignetta ogni numero di Topolino. In questa 28esima edizione è prevista la consegna del premio a Vincenzo Mollica come celebrazione della sua bravura e passione per tutto quel che riguarda i fumetti, il cinema, la musica e l’animazione. Inoltre, sarà premiata anche Laura Scarpa per i suoi 40 anni di carriera in quanto autrice, illustratrice, editrice, docente, saggista e storica del fumetto. Saranno tantissimi gli eventi sul mondo del fumetto; si partirà dall’omaggio al grane fumetto d’autore su Mario Carìa alla presentazione di A riveder la china (volume che raccoglie i fumetti su Dante) fino agli approfondimenti sul J-Pop Manga e presentazioni di volumi. Sarà spifferato anche qualche trucco e segreto per diventare fumettisti. Inoltre, avrà luogo anche una discussione sulla diversità, l’inclusione e la parità dei diritti contro ogni forma di razzismo o di discriminazione nel mondo dei fumetti. Un altro appuntamento imperdibile è la presentazione dello sbarco del genere del neorealismo nel mondo del fumetto: Accattoni, Vitelloni e Zombi – il Neorealismo rivisitato a fumetti, con la partecipazione di alcuni autori della Scuola Romana dei Fumetti, di Franco Bernini, il Direttore artistico dei corsi di sceneggiatura del Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema; Massimo Rotundo, disegnatore Bonelli, autore della copertina; Stefano Santarelli, editor per CSC e Alessandro Ruggieri, editor per Scuola Romana dei Fumetti.

Sarà presente anche il noto rapper Shade che, dopo la presentazione de “La Fabbrica dei Rapper”, darà inizio alla sessione firmacopie. Il profilo social del Romics comunica che ci sono solo 50 posti disponibili e sollecita i fan a comprare subito i biglietti. La sessione di firme si svolgerà domenica 10 aprile alle ore 16.00 presso il Padiglione 7.

Come arrivare al Romics

Il festival aprirà le sue porte a partire dalle ore 10:00 per poi richiuderle alle ore 19:00 ossia un’ora prima delle chiusura: per entrare, i visitatori potranno usufruire dei due ingressi pedonali Nord ed Est. Il primo sarà aperto tutti i giorni mentre il secondo sarà aperto solo sabato 9 e domenica 10 aprile. Per arrivare alla Fiera di Roma sarà possibile scegliere il percorso e il mezzo più adeguato.

Per chi arriva da Roma Centro

Chi ha intenzione di giungere in auto da Roma Centro, può transitare sulla Roma Fiumicino (A91) in direzione Fiumicino Aeroporto, prendere il Grande Raccordo Anulare in direzione Firenze, tenere la sinistra ed uscire a destra in direzione Fiumicino, prendere la complanare Autostrada Roma Fiumicino e seguire le indicazioni. Se si sceglie di arrivare al festival con il taxi dal centro di Roma (da piazza Venezia, ad esempio) bisognerà valutare il tragitto di 40 minuti.

Per chi arriva da Napoli

I visitatori in arrivo da Napoli, in auto, dovranno transitare sul Grande Raccordo Anulare in direzione Fiumicino Aeroporto, prendere l’uscita 30 – 33 sulla complanare, uscire a destra alla seconda uscita in direzione Fiumicino e, come prima prendere la complanare Autostrada Roma Fiumicino e seguire le indicazioni.

Per chi arriva da Firenze

Anche per coloro che arrivano da Firenze, occorrerà seguire le medesime indicazioni, prendere il Grande Raccordo Anulare in direzione Fiumicino Aeroporto e prendere l’uscita 30-33, poi la seconda uscita in direzione di Fiumicino e della Fiera di Roma. Infine, tenendo la sinistra, dovranno prendere la complanare Autostrada Roma Fiumicino.

Per chi arriva dall’aeroporto di Fiumicino

Se si atterra all’Aeroporto di Fiumicino si può raggiungere l’evento con il treno FL1, fermata Fiera di Roma, con Taxi o con il bus locale Cotral. Prendendo, dall’aeroporto il taxi, il tempo di percorrenza è di circa 10 minuti. La linea di Cotral che effettua fermata alla Fiera di Roma, da Fiumicino, è la W0001, ma esiste anche una linea che porta direttamente all’evento ed è l’autobus Atac 808. Ai molti cittadini che, arrivano dalla città di Roma e si spostano con i mezzi pubblici, converrà sicuramente servirsi della linea metropolitana FL1 Orte/Fara Sabina – Roma – Fiumicino Aeroporto che si può prendere dalla stazione di Roma Ostiense, Roma Tiburtina o Roma Termini. Per la grande affluenza prevista nei giorni che vanno dal 7 al 10 aprile, infatti, ai 129 treni ordinari, nella giornata di sabato, si aggiungono ulteriori 6 mezzi mentre nella giornata di domenica, servita da 72 treni, i mezzi aggiunti straordinariamente sono 12.