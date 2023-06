Vinoforum 2023 a Roma: date, orari e programma completo

Roma si prepara ad accogliere la ventesima edizione di Vinòforum, la manifestazione promossa da “Spazio del Gusto”, che dal 9 al 18 giugno 2023 celebrerà l’eccellenza enogastronomica del centro-sud Italia e non solo. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e gli operatori del settore, che potranno degustare oltre 2500 etichette di vino, assistere a show cooking di chef stellati e maestri pizzaioli, partecipare a masterclass e incontri tematici, scoprire le novità e le tendenze del mondo food e beverage. La kermesse si svolgerà nella splendida e verdeggiante cornice del Parco di Tor di Quinto, una vasta area verde alle porte della città, facilmente raggiungibile dalla zona di Ponte Milvio. L’evento si svolgerà quindi interamente all’aperto cosicché i visitatori potranno vivere una sinestesia, un connubio dei sensi sorseggiando del buon vino tra gli odori e la vista della natura.

Vinoforum 2023 a Roma:un programma ricco e variegato

Vinòforum 2023 festeggia il suo ventesimo compleanno con un programma ricco e variegato, che soddisferà i palati più esigenti e curiosi. Tra le iniziative in programma, spiccano:

Le Wine Top Tasting , le degustazioni guidate da esperti sommelier che raccontano i terroir più vocati e le cantine più prestigiose del Paese, con focus su alcune regioni come la Toscana, il Piemonte, la Sicilia e la Sardegna.

La Pizza d'Autore , lo spazio dedicato ai più importanti maestri pizzaioli italiani, che proporranno le loro creazioni originali e gustose, da abbinare ai vini più adatti.

I Temporary Restaurant , le grandi cucine a vista dove si esibiranno alcuni dei talenti del mondo food, tra cui chef stellati, giovani emergenti e personalità della ristorazione romana. Ogni sera, un menu diverso e sorprendente, da accompagnare con i cocktail del celebre barman Massimo D'Addezio.

Le 10 esclusive cene vis à vis , le cene a quattro mani con chef stellati, che offriranno ai fortunati ospiti la possibilità di assaporare straordinarie creazioni gastronomiche in abbinamento ai vini più prestigiosi. Un'esperienza unica e irripetibile, da prenotare in anticipo sul sito ufficiale di Vinòforum.

"Roma Food Experience", lo spazio dedicato alle attività produttive della ristorazione romana con menu di piatti della tradizione dedicati al grande pubblico e talk ed educational per promuovere ogni singolo alimento della produzione territoriale e la sua lavorazione da parte di professionisti della cucina.

Un successo consolidato

Vinòforum è una manifestazione apprezzatissima dal pubblico e dalla critica, che ogni anno registra numeri da record. Nell’ultima edizione, si sono contati oltre 50mila visitatori e 15mila tra operatori, esperti del settore, chef rinomati e produttori provenienti da tutta la penisola e non solo. Vinòforum è anche un’occasione per scoprire nuovi trend e innovazioni nel settore del vino e della gastronomia, all’insegna del “buon bere”. Si potrà spaziare, nelle varie degustazioni, dalle etichette più tradizionali alle nuove produzioni biologiche e sostenibili: Vinòforum offrirà ancora una volta ai visitatori una panoramica completa dell’universo enogastronomico contemporaneo. E’ un evento da non perdere per tutti gli amanti del vino e della buona tavola, che potranno vivere dieci giorni di gusto, cultura e divertimento nella città eterna. Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, visitare il sito ufficiale di Vinòforum: www.lospaziodelgusto.it