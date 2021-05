Choc a Fiumicino: ritrovato cadavere in spiaggia

Un cadavere è stato ritrovato ieri sera a Fiumicino in spiaggia all’altezza di Viale Focene. La vittima è stata ritrovata in posizione supina. Sul corpo non è stato rinvenuto alcun segno di violenza. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Uomo morto in spiaggia a Fiumicino: identificata la vittima

Gli agenti hanno identificato la vittima: si tratta di un uomo romano di 59 anni. Al momento non si esclude nessuna ipotesi compresa quella della morte per cause naturali. Stando alle prime informazioni emerse la morte risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento avvenuto intorno alle 20.00 di ieri. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre le indagini sono a cura del Commissariato di Fiumicino.