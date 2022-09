Attimi di paura ieri a Passoscuro, località del comune di Fiumicino, quando un barista è stato minacciato da un uomo ubriaco con tanto di motosega. Subito allertate le forze dell’ordine, l’uomo ha ‘fiutato’ l’arrivo dei Carabinieri ed ha deciso di andarsene. Tuttavia, essendo gravato dell’obbligo di firma, una volta presentatosi in caserma — non senza ulteriori difficoltà — è stato arrestato.

Ubriaco minaccia barista con una motosega: cosa è successo

I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio intorno alle 17.30. Qui un uomo ubriaco — rumeno di 33 anni residente a Passoscuro e già noto alle forze dell’ordine — è entrato in un bar di Via Florinas minacciando il barista con una motosega qualora quest’ultimo non gli avesse versato da bere.

In questo frangente, uno degli astanti è riuscito ad allertare le forze dell’ordine che sono poi intervenute tempestivamente. Tuttavia, il malvivente, resosi conto dell’imminente arrivo delle forze dell’ordine ha lasciato il locale facendo momentaneamente perdere le proprie tracce.

Trovata nello zaino anche una roncola

Ma non è finita qui. A seguito di accertamenti, è risultato che sull’uomo gravava un obbligo firma. Intorno alle 18.30 il 33enne, ancora ubriaco, si è presentato in caserma per adempiere all’obbligo e qui all’interno del grosso zaino che aveva con sé è stata trovata anche una roncola di 42 cm. Nessuna traccia invece della motosega che nel frattempo è stata nascosta.

La colluttazione con i militari

Trattenuto in caserma per accertamenti, l’uomo ha scorto il barista che aveva minacciato poco prima ed è andato in escandescenza. Nel tentativo di scappare, è nata una colluttazione con i militari che lo hanno poi bloccato ed arrestato.

L’arresto

Arrestato per tentata estorsione, porto abusivo di armi atti ad offendere resistenza a pubblico ufficiale, è ora attesa udienza l’udienza di convalida del fermo.