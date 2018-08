Fiumicino: anche il sindaco e i consiglieri di maggioranza contro il razzismo

Anche il sindaco di Fiumicino Esterino Montino e tutti i consiglieri di maggioranza hanno aderito al manifesto degli amministratori locali “Inclusione per una società aperta”, il cui primo firmatario è il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

“Abbiamo deciso di prendere parte a questa importante iniziativa – spiegano – perché questa Amministrazione ha da sempre a cuore la tematica dell”immigrazione, vista in un’ottica di inclusione e integrazione.

Ci rifiutiamo fermamente di accettare la retorica dell’invasione, l’incitamento all’odio razziale, l’intolleranza verso ciò che è ritenuto diverso, tutti elementi che si stanno rapidamente diffondendo in Italia.

Aderendo a questo manifesto – proseguono – ci impegniamo a promuovere in tutto il territorio di Fiumicino i valori della solidarietà e dell’accoglienza, a sostenere i processi di inclusione, a creare momenti di confronto e scambio di idee sul tema. Il nostro obiettivo come amministratori locali sarà quello di contrastare la deriva xenofoba che sta attanagliando il nostro Paese: oltre a ritenerla pericolosa e disumana, vogliamo contrastarla con ogni mezzo, poiché non ci riconosciamo assolutamente in essa”.