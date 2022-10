Fiumicino, aperte le richieste per la destagionalizzazione delle attività balneari

Il Comune di Fiumicino pronto a offrire un periodo di destagionalizzazione per le attività balneari, che avranno la possibilità di portare avanti il proprio lavoro per tutto l’anno in maniera del tutto eccezionale.

Pagliuca: “Misura fortemente voluta dall’Amministrazione di Fiumicino”

Il Vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, ricorda alle attività balneari questa possibilità offerta dalla propria Giunta: “Ricordo a tutti gli operatori balneari interessati alla destagionalizzazione delle attività turistico-ricreative pertinenti alle Concessioni demaniali marittime, di inoltrare nuovamente le loro richieste al Comune, come previsto dall’art.15 del del P.U.A. (Piano Utilizzazione dell’Arenile)”.

“Quella della possibilità di destagionalizzazione delle attività balneari, ad esclusione della balneazione – prosegue l’Assessore alle Politiche del Territorio –è stata una precisa volontà di questa Amministrazione, nata dopo le difficoltà economiche riscontrare a causa della pandemia da coronavirus, che vogliamo portare avanti per consentire così a tali attività di operare per tutto il corso dell’anno. Entro il 31 dicembre i concessionari dovranno comunicare all’ufficio comunale competente i periodi di apertura per l’anno successivo”.