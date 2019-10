Fiumicino, Califano: ‘Nessuna chiusura del reparto di chirurgia’

“Voglio tranquillizzare tutti: non ci sarà alcuna chiusura del reparto di chirurgia nel presidio sanitario di via Coni Zugna. Si sta semplicemente procedendo a una sostituzione. Come ha giustamente sottolineato l’assessore del Comune di Fiumicino Anselmi, che ringrazio per aver fatto emergere la problematica, affinché il reparto sia operativo è necessaria la presenza di un anestesista. Quello attuale sta andando in pensione e dunque si sta procedendo a una normale sostituzione. Voglio inviare un ringraziamento all’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato per la sua disponibilità e per aver immediatamente chiarito questa situazione che aveva creato un certo allarmismo tra i residenti”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano.