Fiumicino, i ristoratori scendono in piazza per protesta: ‘Io resto aperto’

Continuano le proteste in ogni parte d’Italia: a ‘ribellarsi’ le categorie duramente (e nuovamente) colpite dall’ultimo Dpcm. Le nuove stringenti misure non stanno facendo altro che piegare economicamente tutte quelle attività che a fatica avevano cercato di ripartire dopo il lockdown. Questa volta a scendere in piazza sono stati i ristoratori e i commercianti di Fiumicino al grido di ‘Io resto aperto’ e ‘Fiumicino forte e unita contro i Dpcm’. Non vogliono chiudere i loro locali, non vogliono fallire e pacificamente stanno cercando di farsi sentire con la speranza che il loro grido di aiuto non resti inascoltato.

