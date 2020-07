Fiumicino, stretta sulla movida: chiuso un locale a causa degli assembramenti. E fioccano le multe

Fine settimana intenso per le pattuglie della Polizia Locale di Fiumicino, guidate dalla comandante Lucia Franchini.

«Le nostre donne e i nostri uomini hanno pattugliato tutta la città anche per verificare che venisse rispettata l’ultima ordinanza emanata dal sindaco – spiega Franchini – E proprio per la violazione di quell’ordinanza, è stato notificato un provvedimento di chiusura di tre giorni per le giostre installate a Piazzale Mediterraneo che non avevano rispettato l’orario di chiusura».

Controlli Fiumicino: chiuso un locale per assembramenti

«Specialmente sabato sera – prosegue la comandante – abbiamo vigilato sulla situazione di Fregene con particolare riguardo alla cosiddetta piazzetta dove, comunque, nessuno ha venduto alcol da asporto dopo le 22. E’ stato, però, necessario provvedere alla chiusura di un locale di quell’area per via di alcuni assembramenti di clienti. Sulle spiagge, invece, l’affluenza è stata minore rispetto agli scorsi fine settimana e i tanti controlli effettuati anche negli stabilimenti non hanno rilevato particolari criticità».

«Diversa la situazione a Passoscuro – continua Franchini – dove le nostre pattuglie sono intervenute sabato sera per sgomberare le spiagge da campeggi improvvisati e falò allestiti illegalmente sugli arenili. Sempre a Passoscuro, abbiamo dovuto emettere oltre 100 contravvenzioni per sosta selvaggia, alcuni sequestri amministrativi ai danni di venditori ambulanti e sanzioni su alcuni locali per irregolarità non legate alle norme anti-covid».

«Infine, sul Lungomare della Salute a Fiumicino è stato necessario disporre la chiusura di una rivendita di alcolici che continuava con l’asporto anche dopo le 22», conclude la comandante