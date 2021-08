Il sottopassaggio delle siringhe e dei rifiuti: “Il Comune di Fiumicino intervenga subito”

Ogni amministrazione comunale deve – quotidianamente – fronteggiare problemi che insorgono nel proprio territorio. E ogni città solitamente ha disagi quotidiani. Le difficoltà però subentrano quando la questione non viene risolta ma, anzi, continua a ripresentarsi nel tempo.

Questo è il caso del sottopassaggio pedonale di Aranova che da sempre è abbandonato al degrado di siringhe e rifiuti. Stando a quanto riferisce Roberto Severini, capogruppo lista civica Crescere Insieme, poco più di un anno fa – nel luglio 2020 – fu approvata all’unanimità una mozione per chiedere la messa in sicurezza del posto.

Al tempo fu fatto un intervento di pulizia, grazie al servizio Pronto Decoro, ma a distanza di un anno il degrado ciclicamente si è ripresentato.

Aranova-Fiumicino: il sottopasso delle siringhe e dei rifiuti

Come riferisce Severini in una nota, questa situazione” testimonia due cose”. Da un lato che l’inciviltà nei confronti del bene pubblico regna, purtroppo, ancora sovrana. Dall’altro è che il Comune di Fiumicino dimentica la manutenzione ordinaria. “Lo abbiamo visto con le piste ciclabili, con gli sfacci e adesso con questo ennesimo episodio” sottolinea Severini.

Se è vero che il sottopasso è di competenza Anas, per un accordo sottoscritto con il Comune, è ancor più vero che qualcuno deve sovrintendere quelle operazioni, verificare e qualora intervenire. Un sotto passaggio come quello di Aranova-Fiumicino è non solo un simbolo di degrado ma anche portatore dell’abbandono nei confronti di cittadini che sono “costretti” ad usufruirlo facendo lo slalom tra le siringhe e i rifiuti.