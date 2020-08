Coronavirus nel Lazio, 2.027 le persone positive. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune

‘Oggi nel Lazio si registrano 184 casi e un decesso. Di questi il 60% sono link di rientro, mentre diminuiscono quelli con link dalla Sardegna (35%). I casi diminuiscono rispetto a ieri ed è ancor più significativo visto il numero record dei tamponi effettuati nelle ultime 24h. Lavoro straordinario dei nostri operatori sanitari e record di accessi ai drive-in. Tenuta del sistema dei laboratori Coronet, rete efficace ed efficiente. Questo lavoro così capillare è uno stress test utile per la ripresa di settembre. Siamo pronti alla reciprocità con la Sardegna per garantire la sicurezza è l’obiettivo comune. Eventuali positivi agli imbarchi in Sardegna vanno trasferiti in continente in maniera protetta’ – commenta l’assessore D’Amato.

Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl

Asl Roma 1: 25 nuovi casi. Di questi, 18 sono di rientro con un link dalla Sardegna. 6 casi individuati hanno link familiari;

Asl Roma 2: 75 nuovi casi. Tra questi, 36 sono di rientro: 6 con link dalla Sardegna, 4 dalla Spagna, 1 dalla Puglia, 1 dall'Ucraina e uno dalla Romania. Altri 23 casi di rientro hanno l'indagine epidemiologica in corso. 6 nuovi casi sono stati individuati dai medici di medicina generale;

Asl Roma 3: 14 nuovi casi. Tra questi, 13 sono casi di rientro con un link dalla Sardegna. Positiva anche una donna proveniente dalla Grecia;

Asl Roma 4 : 11 nuovi casi. Tra questi, un caso di rientro dalla Romania e 10 casi di contatti già positivi, noti ed isolati;

Asl Roma 5: 12 nuovi casi. Tra questi, due casi di rientro: uno con link dalla Sardegna e uno dalla Toscana. Cinque casi hanno un link con contagi già noti ed isolati;

Asl Roma 6: 12 nuovi casi. Tra questi, 8 sono casi di rientro: 7 con link dalla Sardegna e uno da Corfù. Due casi sono contatti di contagi già noti ed isolati. Un nuovo caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Asl Frosinone: 20 nuovi casi. Tra questi, 18 casi sono di rientro: 10 con un link da Sardegna, 4 dalla Sicilia, 2 dalla Puglia e 2 dalla Spagna;

Asl Latina: 6 nuovi casi. Di questi, cinque sono di rientro con link dalla Sardegna;

Asl Viterbo: 5 nuovi casi, tutti di rientro con link dalla Sardegna;

Asl Rieti: 4 nuovi casi. Si tratta di una donna di 39 anni, cluster già noto, e i suoi due figli: un bimbo di 8 anni e un ragazzo di 15 anni. Positiva anche un'amica, una donna di 38 anni. Tutti residenti/domiciliati a Rieti.

La mappa dei contagi nel Lazio comune per comune

Nella tabella seguente viene riportata la ripartizione dei contagi per singolo comune dei Castelli Romani e della Litoranea sulla base delle comunicazioni ufficiali delle autorità competenti. Per visualizzare la cartina per comune aggiornata sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link:

https://drive.google.com/open?id=1sI_jgUiLG9xh7GKQp5-W-_NV9tS7Z2Ne&usp=sharing

La situazione nella Asl Roma 6

Nella Asl Roma 6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, si registrano altri 12 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di otto casi di rientro, sette con link da Sardegna e uno da Corfù (Grecia). Due i casi contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Il numero complessivo dei guariti è fermo a 1.009, il numero delle persone attualmente positive è salito a 224 (+12), mentre il numero dei decessi è rimasto stabile a 92 casi. Rispetto al picco la curva dei nuovi contagi sta pericolosamente risalendo (è risalita al 54%). Nel grafico la linea blu rappresenta la curva COVID della diffusione del virus dal mese di marzo 2020, mentre la linea rossa rappresenta la curva del contagio Covid della diffusione del virus ad Agosto. Le due curve sono perfettamente sovrapponibili e dimostrano che il covid si sta diffondendo come a marzo.