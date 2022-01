Fondi, 12 posti per il servizio civile: assegno mensile da 444,33 euro

Servizio Civile, 12 posti anche al Comune di Fondi. E’ aperto il bando per il servizio civile presso il Comune con le domande da presentare entro il 26/01/2022. Quattro i progetti attivi: biblioteca, museo, assistenza disabili e anziani. Ai giovani selezionati, di un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, verrà riconosciuto un assegno mensile di 444,33 euro.

Servizio civile al Comune di Fondi: i posti disponibili

La scadenza delle domande è fissata per le 14:00 del 26 gennaio 2022. Il bando consentirà a 56.205 ragazzi in tutta Italia di diventare operatori volontari di servizio civile e, tra i progetti attivi, ce ne sono anche quattro promossi dal Comune di Fondi per un totale di 12 posti:

Accudiamoci (assistenza anziani): 3 posti di cui uno riservato a candidati con ISEE inferiore a 10mila €

Integrazione (assistenza disabili): 3 posti di cui uno riservato a candidati con ISEE inferiore a 10mila €

Bibliocultura (valorizzazione biblioteca): 3 posti di cui uno riservato a candidati con ISEE inferiore a 10mila €

Scoprilmuseo (valorizzazione museo): 3 posti di cui uno riservato a candidati con ISEE inferiore a 10mila €

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a € 444,30. I progetti durano 12 mesi (25 ore settimanali).

Come fare domanda, requisiti

La presentazione della domanda avviene accedendo mediante SPID alla piattaforma DOL (Domanda On Line) https://domandaonline.serviziocivile.it.

Si può presentare una sola domanda, scegliendo un solo progetto e una sua sede di attuazione. L’ente fa sapere che fino alle ore 14:00 del 25 gennaio 2022 sarà possibile annullare la propria domanda e presentarne una nuova.

L’opportunità riguarda tutti i ragazzi in età compresa tra i 18 ed i 29 anni al momento della presentazione della domanda, che si vogliano impegnare in un’esperienza dall’elevato valore formativo, ma con un’attenzione particolare all’aiuto ed alla crescita della propria comunità. I progetti sono tutti di durata annuale, e prevedono il riconoscimento di un’attestazione finale delle competenze maturate.

Il Bando integrale è disponibile al seguente link:

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2021/12/bando-ordinario-2021/