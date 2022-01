Fondi ha eletto la sua persona dell’anno: è Gabriella Capotosto

Fondi ha scelto la Persona dell’Anno 2021, indicando una donna: Gabriella Capotosto del “Progetto Cuore”. E’ stata una scelta dettata da percorso fatto da Gabriella, che si è fatta apprezzare non solo del corso dell’anno appena trascorso, ma nel corso della sua intera vita da adulta.

Il suo nome è stato proclamato ieri sera, venerdì 7 gennaio, a Palazzo Caetani di Fondi. Il premio è stato consegnato a Gabriella Capotosto al termine di una piacevole serata dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, dal vicesindaco Vincenzo Carnevale, da Gino Fiore, Persona dell’Anno 2016, e dal presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli, che ha anche condotto la kermesse.

Gabriella Capotosto persona dell’anno a Fondi

Nel corso della serata ci sono stati diversi momenti di intrattenimento, tra cui gli apprezzatissimi brani cantati dalla soprano Maria Di Biasio, direttrice dell’Accademia Moysa ed eseguiti dal pianista Luigi De Meo e dal chitarrista Nicola Galeotti.

Oltre al premio principale, è stata attribuita un’attestazione speciale al popolo di “Samaritani anonimi” che aiutano e fanno beneficenza in silenzio ed è stata attribuita simbolicamente ai Servizi Sociali del Comune di Fondi, nella persona del funzionario Antonio Marcucci e dell’assessore Sonia Notarberadino.

Per chi avesse perso la cerimonia – organizzata dalla Pro Loco di Fondi, patrocinata dal Comune di Fondi, dalla Banca Popolare di Fondi e dall’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi – è possibile rivederla su YouTube, in quanto è stata trasmessa in diretta sul canale social Facebook del Comune e della Pro Loco Fondi.

La motivazione del premio assegnato a Gabriella Capotosto:

Nasce a Fondi (LT) il 18 novembre del 1957. Nel 2017, attraverso la pagina Facebook “Progetto Cuore”, lancia l’idea di confezionare coperte per donarle a chi ne ha bisogno. In pochi mesi riceve l’adesione di migliaia di “cuoricine” che come lei confezionano gratuitamente coperte a mano.

Il 24 febbraio 2021 viene costituita l’associazione “Progetto Cuore odv”. Che conferma la propria natura di essere un’organizzazione no profit che reinveste interamente gli utili generati per attività di beneficenza e propri scopi organizzativi.

Ogni anno viene effettuata un’esposizione di tutte le migliaia di coperte realizzate “coprendo” letteralmente le gradinate del teatro all’aperto di Fondi e in caso di pioggia l’intero Palazzetto dello Sport, richiamando l’attenzione di migliaia di persone e l’interesse dei mezzi di comunicazione.

Attualmente sono quasi diecimila le “cuoricine” attive in diverse parti d’Italia e in alcune nazioni del mondo. Nel 2021 le coperte realizzate sono state più di tremila, tutte donate in beneficenza. Più altre seicento destinate ai reparti di neonatologia di diversi ospedali d’Italia. Il suo carattere determinato e tenace verso chi ha bisogno è ormai diventato un esempio per chi ha il piacere di incontrarla e conoscerla. Con il suo impegno ha dato lustro alla Città di Fondi e comprensorio.