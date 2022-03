La pensione è minima, lui arrotonda con lo spaccio: a casa del 70enne cocaina e 40.000 euro in contanti

Un’abitazione ‘stupefacente’ quella che i carabinieri della compagnia di Terracina hanno perquisito e passato al setaccio nella giornata di ieri. E’ qui, proprio in quell’appartamento, che nei consueti controlli i militari hanno identificato il proprietario, un 70enne del posto che nascondeva cocaina. E un apparecchio rilevatore di banconote false.

Casa ‘stupefacente’ a Terracina

All’interno dell’appartamento del 70enne i Carabinieri hanno trovato circa 150 gr di cocaina suddivisa in due pacchetti elettrosaldati e numerose dosi già confezionate. Ma non solo. E’ stato ritrovato un apparecchio rilevatore di banconote false. E, come se non bastasse, singolare è apparsa la presenza di due casseforti, di una vuota. Mentre nell’altra erano nascoste tantissime banconote di vario taglio, alcune messe in pacchetti termosaldati, risultati poi ammontanti alla somma complessiva di 40.000 euro circa.

L’arresto

L’uomo, che percepisce una modestissima pensione, aveva due auto, di cui una dal valore di circa 15.000 euro. Vetture che gli sono state sequestrate dai Carabinieri. Il 70enne, quindi, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Terracina, poi come disposto dalla Procura di Latina è stato associato in carcere.