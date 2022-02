Lutto a Sabaudia: morto lo storico fotografo Alfredo Vitali

Lutto a Sabaudia, dove ieri sera, 23 febbraio, è morto Alfredo Vitali. 83 anni, Vitali era una figura storica tra i commercianti di Sabaudia. Era un noto fotografo: iniziò il suo lavoro nel 1974, al posto del compianto Azzolina, e rimase in attività fino al 1999.

Alla notizia della sua scomparsa in tantissimi hanno inviato messaggi di cordoglio su Facebook, per ricordare il bravo professionista che in tanti anni di carriera ha “celebrato” migliaia di matrimoni, immortalando con la sua macchina fotografica il giorno più bello della vita di tantissime coppie di Sabaudia.

Il noto fotografo, conosciuto da molti come “Émore”, aveva il suo studio fotografico in Via Principe di Piemonte. Giovedì 17 febbraio, a seguito di un’improvvisa ischemia, aveva avuto un incidente mentre percorreva in auto via Giulio Cesare, a Pontinia.

L’incidente e il peggioramento delle condizioni cliniche

Fortunatamente non aveva provocato danni ad altre persone, ma aveva riportato la frattura di due costole, e per questo era stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti Latina in codice rosso. Dopo diversi giorni trascorsi presso il Pronto Soccorso, nel pomeriggio di ieri la situazione è precipitata fino al tragico epilogo. Alfredo, che aveva 82 anni al momento della scomparsa, lascia la moglie Fernanda, i figli Andrea, che aveva preso il posto del padre lnella storica sede fino alla chiusura nel 2018, Roberto e Cristian ( qui il suo messaggio su Facebook ), Ispettori della Guardia di Finanza.

I funerali si terranno venerdì 25 febbraio alle 15,00 presso la Chiesa di Sant’Anna a Pontinia.