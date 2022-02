Terribile incidente, si ribalta con l’auto: morto ragazzo di 22 anni

Terribile incidente questa sera a Pontinia, in provincia di Latina: un ragazzo di appena 22 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto. La tragedia è avvenuta nella serata di oggi, 3 gennaio, intorno alle ore 20:30 nell’area industriale di Pontinia.

Si ribalta con l’auto, morto un ragazzo di 22 anni

Il giovane era alla guida di una Nissan Juke quando improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finiti fuori dalla sede stradale, finendo la sua corsa ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma nonostante i tentativi di salvarlo, per il giovane, un 22enne originario di Fondi, non c’era più nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo, e i carabinieri, intervenuti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.