Caso Emanuela Orlandi, la rivelazione di monsignor Pagano: “Quel fascicolo sul tavolo del Papa…”

Si aggiungono nuovi tasselli al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana di cui si sono perse le tracce il 22 giugno del 1983.

Dopo oltre 40 anni da quel drammatico giorno, una nuova rivelazione arriva da Monsignor Pagano, ospite a La Torre di Babele, la trasmissione condotta da Corrado Augias su La7.

Sono oltre 40 anni che va avanti il mistero di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa in un caldo pomeriggio di giugno. È il 22 giugno del 1983 quando la ragazza, cittadina vaticana, scompare nel nulla. Emanuela vive con i genitori, Ercole e Maria, e i quattro fratelli. Il giorno della scomparsa, esce di casa per andare a seguire una lezione di musica presso l’Accademia Tommaso Ludovico da Victoria.

A quella lezione Emanuela si presenta, come al solito. All’uscita però si perdono le sue tracce. Da una cabina telefonica vicina alla scuola, la 15enne chiama a casa e parla con la sorella Federica, a cui racconta di aver ricevuto un’offerta di lavoro per distribuire alcuni volantini della casa cosmetica Avon. La sorella le suggerisce di parlarne prima con i genitori.

A quel punto, Emanuela si dirige verso la fermata dell’autobus che avrebbe dovuto riportarla a casa, in Corso Rinascimento. È quella l’ultima volta in cui la 15enne viene avvistata. Passano le ore, ma di Emanuela nessuna traccia. I familiari si allarmano e decidono di sporgere denuncia, che viene ufficializzata il mattino seguente. Appena nove giorni dopo la scomparsa, i manifesti con il volto di Emanuela tappezzano la città.

La rivelazione di Monsignor Pagano

Al momento, riguardo la scomparsa di Emanuela Orlandi ci sono tre indagini in corso: quella del Vaticano, il secondo filone della Commissione Parlamentare e quella della Procura di Roma.

Qualche giorno fa, il conduttore e giornalista, Corrado Augias, ha ospitato nella sua trasmissione La Torre di Babele, monsignor Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio apostolico vaticano. I due hanno affrontato proprio il caso Orlandi e il monsignore ha fatto una importante rivelazione.

“Di Emanuela Orlandi, in archivio, non c’è pagina, riga su riga, neanche a immaginarlo. Su questo argomento non so nulla. D’altra parte, l’avvocato Sgrò diceva che il procuratore Diddi del tribunale Vaticano, dopo un po’ che ebbe l’inchiesta, disse che aveva trovato numerose carte impolverate”, ha precisato il monsignore, che ha rivelato un altro importante fatto.

“So che esisteva un fascicolo del caso Orlandi che è stato visto sulla scrivania del Papa Benedetto XVI. Si tratterebbe del fascicolo della stampa, perché la notizia della scomparsa ebbe una grande eco in Vaticano. Di altre cose non ho notizia”, aggiunge.