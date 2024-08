Delitto di Perugia, Amanda Knox condannata a 3 anni per calunnia

La condanna per calunnia è stata riconosciuta in tutti i processi celebrati per l’omicidio di Perugia, ma sia Amanda Knox che Raffaele Sollecito, suo compagno all’epoca dei fatti, sono stati assolti dalla Suprema Corte “per non avere commesso il fatto”.

Amanda Knox condannata a 3 anni per calunnia

Tuttavia, le indagini successivamente dimostrarono l’estraneità di Lumumba al delitto Kercher, e l’indagato venne prosciolto su richiesta del pubblico ministero. La condanna per calunnia a tre anni di reclusione (che Amanda Knox ha già scontato) è stata riconosciuta in tutti i processi celebrati per l’omicidio di Perugia, ma sia Amanda Knox che Raffaele Sollecito, suo compagno all’epoca dei fatti, sono stati assolti dalla Suprema Corte “per non avere commesso il fatto” (in riferimento all’omicidio Kercher, n.d.r.). La difesa di Knox ha anche sollevato questioni riguardanti il diritto all’assistenza da parte di un difensore e di un interprete negli interrogatori precedenti al fermo della ragazza americana, portando alla revoca e all’annullamento della condanna per calunnia.