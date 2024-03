I misteri di Alleghe, la lunga scia di sangue e il giallo dei delitti del lago

FOTO by Viaggiatori Ignoranti

La vicenda si riferisce a cinque omicidi commessi dal 1933 al 1946 nei pressi del lago di Alleghe, in un piccolo paesino sulle Dolomiti Bellunesi.

Sui tragici fatti di sangue verrà fatta luce 25 anni dopo, grazie al lavoro certosino di un giornalista e di un carabiniere.

È la mattina del 9 maggio del 1933, quando la quiete di Alleghe, un piccolo borgo sulle Dolomiti Bellunesi, viene squarciata da un fatto di sangue. In una stanza dell’Albergo Centrale viene trovato il corpo senza vita di una giovane cameriera, Emma De Ventura, 19 anni.

Ad allertare le autorità è Adelina Da Tos, figlia dei proprietari della struttura ricettiva. La vittima viene trovata nella stanza numero 6, con un profondo taglio alla gola. Su una mensola della stanza viene trovata una boccetta di tintura di iodio, ancora chiusa, e – poco distante – un rasoio con delle tracce di sangue. Secondo il medico e i carabinieri giunti sul posto, la 19enne si sarebbe tolta la vita per motivi amorosi. Non sopportando il dolore generato dalla tintura ingerita, si sarebbe autoinferta la profonda ferita alla gola.

I genitori di Emma però non sono affatto convinti di questa ricostruzione, non riscontrando motivi per cui la figlia avrebbe dovuto togliersi la vita. Ad avvalorare la pista omicida anche il ritrovamento della boccetta, ancora chiusa, e il posizionamento del rasoio. Tutto troppo strano per una che voleva togliersi la vita e che non aveva alcun interesse a rimettere le cose al loro posto.

L’autopsia conferma la tesi di un gesto estremo: nello stomaco della giovane cameriera vengono trovate tracce di tintura di iodio.

Dopo la morte di Emma De Ventura, un altro fatto di sangue irrompe nel piccolo paesino di Alleghe. Il 4 dicembre di quello stesso anno, nelle acque gelide del lago, due ragazzini intenti a pattinare intravedono il corpo di una donna. Si tratta di Carolina Finazzer, 25 anni, che il giorno precedente aveva telefonato alla madre chiedendole di passarla a prendere il prima possibile, proprio mentre era di ritorno dal viaggio di nozze.

Il marito, Aldo Da Tos, non sembra particolarmente turbato dal ritrovamento del cadavere della moglie. Riferisce che la neo sposa soffriva di sonnambulismo, e quindi poteva essere caduta nel lago durante uno di quegli episodi notturni. Nel corpo della donna non viene rilevata alcuna traccia di acqua e sul collo vengono riscontrati diversi ematomi. Nonostante ciò, il decesso viene classificato come un suicidio, sebbene i fatti raccontino altro e tutto ricade – per una seconda volta – nell’oblio.