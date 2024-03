Il caso Bebawi, l’omicidio della dolce vita che sconvolse Roma

FOTO DA WIKIPEDIA

L’omicidio risale al gennaio del 1964, quando nell’ufficio di via Lazio, a Roma, venne trovato il corpo senza vita di un facoltoso imprenditore, Farouch Chourbagi.

Considerato il primo grande giallo mediatico, il caso Bebawi sconvolse la capitale e l’opinione pubblica.

Sono da poco trascorse le 9 del mattino del 20 gennaio del 1964, quando da un ufficio di via Lazio, a Roma, parte una telefonata disperata alla polizia. Dall’altro capo della cornetta c’è Karin Arbib, segretaria della società tessile Tricotex, che ha sede in quell’ufficio all’angolo con via Veneto.

La donna racconta di aver trovato il corpo senza vita del suo datore di lavoro, Farouch Chourbagi, 27 anni ancora da compiere, originario del Libano ma nato in Egitto, e trasferitosi nella capitale per affari.

La scena che si presenta agli occhi degli agenti è degna di un film di Tarantino. Ci sono macchie di sangue ovunque, finestre chiuse e il corpo straziato della vittima. Il facoltoso imprenditore ha il volto completamente crivellato dai colpi, e il viso sfigurato dall’acido (si scoprirà che l’assassino ha usato del vetriolo). Un modo per sfregiarlo e portargli via per sempre la bellezza da bel tenebroso che lo contraddistingueva.

Inizialmente, gli inquirenti sembrano avere la strada spianata verso la verità. Il capo della Omicidi, Nicola Scirè, è convinto che la soluzione del caso sia molto vicina. Basta mettere sotto torchio la segretaria per saperne di più. La vittima, oltre alle donne che entravano e uscivano dalla sua vita e dal suo letto, aveva un’amante fissa, Claire Bebawi. Per incontrarlo, fa avanti e indietro dalla Svizzera (dove vive con marito e figli).

Il marito, il facoltoso industriale Youssef Bebawi, aveva scoperto la relazione extraconiugale della moglie, ma aveva deciso di restare con lei per il bene dei figli, pur avendo ripudiato la donna.

Gli indizi e il processo

Fino alle 17 di sabato 18 gennaio – giorno del delitto – la vittima era sicuramente ancora viva, visto che il portiere dello stabile lo aveva incontrato proprio a quell’ora. Alle 23 di quella sera, l’imprenditore aveva un appuntamento con la contessa Patrizia De Blanck, sua nuova fiamma, ma a quell’incontro non si sarebbe mai presentato.

I Bebawi erano arrivati in aereo a Roma proprio il giorno del delitto e si erano allontanati intorno alle 17.30 dalla loro stanza d’albergo, per poi disdirla poco dopo e partire – alle 19.20 – per Napoli. Da cosa scappavano marito e moglie? Gli indizi sembrano quindi muoversi verso una sola direzione.

Il terzo indizio arriva dagli 007 dell’Interpol, che avvertono gli inquirenti capitolini che Claire Bebawi aveva acquistato una boccetta di vetriolo in Svizzera, prima di partire alla volta dell’Italia. L’arma con cui era stato ucciso l’imprenditore, una calibro 7.65, era la stessa in uso al marito di Claire. I due coniugi vengono fermati in Grecia e il caso sembra risolto.

Il processo si apre l’anno seguente ma l’isterismo mediatico è ormai alle stelle. L’amante tradita si presenta alla sbarra in una pelliccia d’agnello, mentre il marito arriva con passo deciso e sicuro di sé.