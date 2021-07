Ippica, il pagamento dei premi è fermo ad ottobre 2020

È un momento davvero complesso per l’Italia: gli sforzi compiuti sembrano non bastare a far rialzare il Paese dalla crisi che, ancora più duramente, si avverte a causa della non terminata emergenza sanitaria generata dal Coronavirus.

Alcuni settori economico – produttivi sono andati avanti, tra questi l’Ippica ma, ciononostante, il futuro è cupo.

Al momento – 4 luglio 2021 – i pagamenti dei premi al traguardo sono fermi ad ottobre 2020.

L’Ippica (corse al Galoppo e al Trotto) dà lavoro a migliaia di persone e movimenta milioni di euro di economia reale.

Il Governo Draghi affronti anche questa situazione, prima che una “catastrofe sociale ed economica“ (forse una delle tante pronte a palesarsi) piombi sull’agenda di Palazzo Chigi.