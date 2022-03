La triste fine del Cinema Multiplex di Pomezia: la struttura è stata distrutta dai vandali (FOTO)

Chi, almeno una volta, non è stato al Cinema Multiplex di Pomezia? Anche se “l’età d’oro” per l’attività non era più tornata l’ultima gestione aveva provato a rilanciare l’attività, riuscendoci anche ad onor del vero, sebbene solo in parte. L’arrivo del Covid, così come per molte altre attività, è stato però il colpo di grazia. E non appena una struttura chiude o un locale viene dismesso, basta pochissimo per finire preda di sbandati e vandali. E il Cinema non ha fatto eccezione. Dopo alcune segnalazioni circa lo stato di degrado dello stabile ricevute da alcuni lettori siamo andati a fare un sopralluogo per sincerarci della situazione.

Lo “spettacolo” che abbiamo trovato è stato a dir poco deprimente. Qualcuno ha forzato le porte e adesso accedere all’ormai ex cinema è possibile a chiunque. Quella che una volta era la sala d’attesa con la biglietteria oggi è una stanza completamente devastata. Porte infrante, pareti danneggiate e un tappeto di frammenti di vetro sparsi ovunque.

Ci avventuriamo in una delle sale. Altro degrado e sfacelo. Il maxi schermo è stato danneggiato e intere file di poltrone sono state divelte per poi essere distrutte. Tornando all’ingresso troviamo anche due scritte in bella mostra: «Lasciate ogni speranza o voi che entrate» e «non scendete», posizionata giusto al di sopra della rampa che un tempo portava alle altre sale sotterranee. Decisamente consone e in linea con il contesto circostante.

All’esterno

Riusciamo all’esterno. La situazione è abbastanza chiara: il posto ormai è usato per bivaccare e considerando la presenza di siringhe evidentemente anche per altro. Sicuramente, considerando la posizione e lo stato di abbandono, qualcuno ci avrà perfino trovato riparo per dormire o chissà cos’altro. La spazzatura in questo caso è davvero tanta: cumuli e cumuli di scarti quasi tutti provenienti dai fast food nelle vicinanze sono riversati nel piazzale adiacente a ciò che resta del cinema.

Distrutta anche la pizzeria

Salendo al piano di sopra constatiamo che anche la pizzeria, ormai “ex” a tutti gli effetti, è stata anche in questo caso ampiamente vandalizzata. Insieme al cinema erano rimasti gli ultimi due baluardi dopo il lento e progressivo fallimento del centro, scivolato pian piano nel dimenticatoio nel corso degli anni. Ebbene anche in questo caso i danni sono ingenti: la grande vetrata è stata infranta e all’interno sono visibili i segni del passaggio dei vandali. La stanza è chiaramente stata svuotata ma al centro staziona ancora un mazzo di fiori. Per il resto regna la desolazione più totale.