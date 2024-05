Omicidio di Meredith Kercher, tra contraddizioni e clamore mediatico

L’omicidio di Meredith Kercher, noto anche come delitto di Perugia, risale al 1º novembre 2007. La vittima era una studentessa inglese, arrivata in Italia per il progetto Erasmus.

Meredith Kercher venne trovata senza vita, all’interno della casa che condivideva con altre tre studentesse. Per il delitto è stato condannato – in via definitiva – Rudy Guede, che ha sempre ammesso di essere stato presente sul luogo dell’omicidio, ma di non aver partecipato al delitto. Gli studenti Raffaele Sollecito e Amanda Knox, indagati e inizialmente condannati, sono stati assolti dalla Corte di Cassazione il 27 marzo 2015.

Il delitto di Meredith Kercher

L’omicidio di Meredith Kercher, noto anche come delitto di Perugia, è uno dei casi di cronaca nera più controversi della storia recente italiana. Meredith Kercher, nata il 28 dicembre 1985 a Southwark, era una studentessa inglese arrivata a Perugia per il programma Erasmus. In Italia, condivideva la casa con altre tre studentesse, due italiane e una ragazza americana, Amanda Knox.

Meredith fu uccisa la sera del 1° novembre del 2007 con 47 colpi sferrati con un piccolo coltello. Il fendente mortale la colpì alla gola. Il delitto fu scoperto perché una vicina di casa trovò in un giardino due cellulari, che risultarono intestati proprio a Meredith Kercher. Arrivati in via della Pergola, dove viveva la ragazza, gli agenti trovarono Amanda Knox e il fidanzato, Raffaele Sollecito, seduti su una staccionata. I due riferirono di essere stati a casa di lui e tornando nella casa di Meredith avevano trovato il vetro rotto e la porta di casa aperta. Avevano quindi chiamato i carabinieri. Quando i poliziotti entrarono nell’appartamento di via della Pergola, trovarono il corpo di Meredith coperto da un piumone.

Le indagini

Le indagini si concentrarono subito sulla coppia Knox-Sollecito, su cui si accentrò anche l’attenzione della carta stampata e della televisione. Sollecito raccontò che, una volta in Questura, gli agenti gli impedirono di avvertire i familiari o un avvocato. Durante l’interrogatorio, Raffaele Sollecito riferì di aver trascorso la notte a casa sua con la fidanzata, con cui aveva guardato un film al computer. A un certo punto lui si era addormentato, quindi non avrebbe potuto sapere – con assoluta certezza – se Amanda si fosse allontanata.

Nel verbale che firmò c’era scritto invece che la fidanzata era uscita di casa. Tramite i suoi avvocati, lo studente raccontò che una parte di quello che aveva detto durante l’interrogatorio era stata omessa dal verbale, in particolare quando disse che non era certo se Amanda fosse uscita o meno, perché, se fosse successo, rientrando a casa di Raffaele, la ragazza avrebbe dovuto citofonare per farsi aprire.

L’interrogatorio di Amanda Knox fu piuttosto confuso. Pare non le fosse stato detto che era indagata e quindi le servisse un avvocato. L’interprete che tradusse domande e risposte era una funzionaria della Questura e non una professionista esterna accreditata alla polizia, come prevede il protocollo. «Tutti mi urlavano e dicevano che mi avrebbero messo in prigione. La polizia mi ha suggerito di dire che Meredith era stata violentata, per farmelo dire mi hanno picchiata; sono stata picchiata due volte per farmi dire un nome che io non potevo dare, quello di Patrick Lumumba». Le accuse mosse da Amanda Knox riguardo il primo interrogatorio – come riferisce Il Post – sono sempre state respinte dalla polizia di Perugia.

Da quell’interrogatorio emersero le accuse a carico del datore di lavoro di Amanda, Patrick Lumumba, titolare del bar in cui la studentessa americana lavorava. Il giorno seguente, rimasta sola, la ragazza scrisse – nero su bianco – di non essere sicura delle accuse che aveva mosso nei confronti del congolese: “La verità è che non sono sicura della verità”.

Patrick Lumumba fu arrestato e rimase in carcere per due settimane, poi fu liberato perché risultò totalmente estraneo ai fatti. Amanda Knox fu condannata a tre anni per calunnia. I due fidanzati furono arrestati e la loro vita passata al setaccio da giornali e tv, alla ricerca di qualche dettaglio compromettente che potesse confermare il loro coinvolgimento nel delitto di Perugia.

Dopo l’arresto, appena giunta nel carcere di Capanne, a Perugia, fu detto ad Amanda Knox che aveva contratto l’AIDS e le fu chiesto di scrivere i nomi di tutti gli uomini con cui aveva avuto dei rapporti sessuali, ma la studentessa non aveva contratto alcuna infezione da Hiv.

Il coinvolgimento di Rudy Guede

Rudy Guede, ivoriano, 20 anni all’epoca dei fatti, fece la sua comparsa nel caso Kercher due settimane dopo il delitto. La sua figura, rispetto a quella di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, è rimasta sempre un po’ più defilata, e molti l’hanno considerato come un capro espiatorio dell’intera vicenda.