Pomezia, i nuovi giardini Petrucci sono realmente accessibili a tutti? Ecco la nostra “prova” sul campo (VIDEO)

Il 25 aprile scorso sono stati inaugurati i nuovi giardini Petrucci situati in Piazza Indipendenza a Pomezia. Si tratta di un progetto di riqualificazione costato circa 300,000 euro e finanziato grazie anche al sostegno della Regione Lazio che ha permesso il restyling di uno dei parchi storici della città. Pochi giorni dopo la sua apertura tuttavia diverse Associazioni hanno sottolineato la presenza di diverse criticità sotto il profilo dell’accessibilità alle persone con disabilità. Per questo, a fine maggio, abbiamo deciso di effettuare un sopralluogo nel parco per sincerarci dello stato dei luoghi.

La nostra ricognizione all’interno dei Giardini Petrucci

Ad accompagnarci nel nostro viaggio sono stati Carlo Rossetti, Presidente Onorario dell’AISA (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche), e Paolo Columpsi, volontario e responsabile Cerimoniale della medesima Associazione. Sulla base del materiale raccolto abbiamo poi ascoltato i pareri della Cellula Coscioni di Pomezia, con il Presidente Giuseppe di Bella, dell’Associazione Nazionale Disabili Visivi con il Presidente Giulio Nardoni, nonché le risposte fornite dall’Amministrazione Comunale tramite l’Assessore Giovanni Mattias.