Brutto scontro a Roma, coinvolta un’auto medica: 3 feriti

Brutto incidente a Roma questa mattina all’alba, intorno alle 6.30, in piazzale Numa Pompilio. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, un’auto, una Hyundai Tucson, guidata da un uomo di 50 anni e una Subaru, un’auto medica.

Roma: violento scontro tra auto e auto medica

Un violento impatto in cui gli occupanti delle auto sono rimasti feriti. Sia il conducente della Hyundai che quello dell’auto medica, un uomo di 36 anni, e il passeggero di 50, sono stati trasportati in ospedale per tutte le cure del caso. Sull’incidente stanno indagando gli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Trevi, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica per capire cosa sia successo.