Incidente a Conca d’Oro: scontro tra due auto, feriti due giovani

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Il sinistro, che ha visto coinvolti due giovani, è avvenuto nella serata di ieri intorno alle 22.30.

Incidente in via Conca d’Oro: la dinamica

I fatti sono avvenuti su via Conca D’oro, all’incrocio con via Val di Sangro intorno alle 22.30. A scontrarsi, per cause ancora da accertare, due auto: una Mercedes Gla 200D e una Volkswagen. A bordo delle vetture c’erano rispettivamente due ragazzi.

Le vittime

A seguito dell’impatto sono rimasti feriti due giovani, una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 24. Soccorsi dal 118, i ragazzi sono poi stati portati all’Umberto I. La ragazza in codice giallo mentre lui in codice rosso. Intervenuti per i rilievi gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano.