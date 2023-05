Incidente GRA, due auto si scontrano in galleria: traffico in tilt nella carreggiata interna

Ennesimo incidente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dove oggi, 18 maggio, due auto si sono scontrate all’interno della Galleria Selva Candida, nella carreggiata interna. L’incidente ha completamente paralizzato il traffico, perché le vetture, entrambe distrutte e non marcianti, hanno impedito il passaggio su due delle tre corsie di marcia.

Incidente sul Grande Raccordo Anulare altezza Boccea

Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, oltre al soccorso Astral per la messa in sicurezza del tratto stradale. Gli agenti hanno provveduto alla riduzione delle carreggiate, consentendo il passaggio delle vetture solo nella corsia di marcia lenta.

Immediatamente si sono formate lunghissime code, con le file che partivano sin dalla Roma-Fiumicino. Rallentamenti anche nella carreggiata esterna a causa dei curiosi. Al momento si registrano code di circa 8 chilometri.