Roma, investito da un’auto sulla Trionfale: morto pedone

Roma. Ancora sangue sulle strade. Un pedone è stato investito ed ucciso in via Trionfale, all’altezza del civico 8369. Vani i soccorsi, purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Fatto scattare l’allarme, sul posto è poi giunta la polizia locale di Roma Capitale, gruppo Cassia, e i medici del 118. In corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Incidente mortale a Roma: pedone falciato e ucciso da un’auto

L’investimento del pedone in via Trionfale

Un impatto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il pedone è morto sul colpo, vani i soccorsi. Stando alle prime informazioni, un uomo di 63 anni alla guida di una Daewoo Matiz ha colto in pieno il pedone, un uomo di origini peruviane. Tuttavia, l’identificazione della vittima è ancora in corso. Quest’ultima è stata resa maggiormente difficoltosa dal fatto l’uomo non aveva con sé i documenti. L’investimento è avvenuto questa notte, intorno alle 00:50. Il 63enne è stato poi condotto per accertamenti all’ospedale Gemelli ed è risultato negativo all’alcol e al droga test. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo non abbia attraversato sulle strisce pedonali. Giunti sul posto i sanitari del 118 e la polizia locale, spetterà ora agli agenti ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

47enne investito ed ucciso a Torre Angela

Solamente ieri, primo maggio, un altro uomo ha perso tragicamente la vita. Si tratta di un 47enne deceduto anch’egli mentre stava attraversando la strada. I fatti sono avvenuti tra Torre Angela e Centocelle, intorno alle 5:30. Siamo all’altezza di via Walter Tobagi e dello store di Mondo Convenienza, quando un’automobile che transitava in via Casilina ha travolto il pedone. Vani i soccorsi del 118, l’uomo è morto sul colpo. Sul luogo erano inoltre presenti gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale per tutti i rilievi del caso.