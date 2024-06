Duplice evasione di due detenuti dall’Istituto Penale per Minorenni di Milano “Cesare Beccaria”. Nella notte rintracciato uno dei fuggitivi, adesso è caccia al complice. L’USSP: “C’è un evidente problema di sicurezza”. Cosa è successo.

Sono in corso le ricerche dalla giornata di ieri di due ragazzini di origine straniera i quali, in circostanze ancora da chiarire, sono riusciti ad evadere dall’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano. A dare la notizia è stato tra gli altri l’USSP (Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria) della Lombardia in serata. Stanotte tuttavia, secondo quanto appreso in questi minuti, uno dei due giovani sarebbe stato rintracciato e arrestato.

Arrestato uno dei minorenni fuggiti dal carcere minorile di Milano

Secondo un’altra sigla sindacale, la Uilpa Polizia Penitenziaria, il 16enne sarebbe stato rintracciato dai Carabinieri alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. A parlare è Gennarino De Fazio, segretario generale, che precisa che invece “le ricerche dell’altro fuggitivo sono ancora in corso anche se filtrerebbe un certo ottimismo”.

Per quanto riguarda il fermo del ragazzo, quest’ultimo avrebbe opposto ferma resistenza ai Militari prima di essere ammanettato e riportato in carcere (non prima di un trasferimento al Pronto Soccorso per alcuni dolori lamentati, ndr). Sull’accaduto intanto, in attesa della cattura anche dell’altro evaso, non sono mancate le polemiche.

La nota dell’USPP: “Esistono gravi limiti strutturali di sicurezza”

I due 16enni, magrebini sembrerebbe, erano riusciti a fuggire dal carcere nel primo pomeriggio del 14 giugno, scavalcando varie recinzioni. Per l’USPP a parlare sono stati il Presidente USPP Dr. Giuseppe Moretti, in unione al Segretario Regionale Aggiunto Enzo Tinnirello ed al Segretario Locale Giovanni Giuliani.

“Le modalità dei fatti sono ancora in corso di accertamento, ma é chiaro che l’episodio non fa che confermare l’esistenza di gravi limiti strutturali di sicurezza, i quali sono emersi durante la nostra visita e che saranno oggetto di apposita segnalazione ai vertici del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità”

Aggiunge inoltre Umberto Di Stefano, Commissario Straordinario USPP Lombardia: