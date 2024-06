Accoltella compagna e figlioletta di 5 anni: non accettava la fine della relazione

Una lite, scoppiata per la fine di un rapporto di coppia, rischia di trasformarsi in tragedia. Lui, un 34enne di nazionalità marocchina, proprio non riusciva ad accettare che la storia d’amore fosse al capolinea e non ha esitato a impugnare un coltello per colpire ripetutamente la compagna che, in quel momento, aveva in braccio la loro bambina di soli 5 anni che è rimasta ferita a sua volta.

L’intervento di Carabinieri e 118

È successo nella serata di ieri giovedì 13 giugno in provincia di Perugia, a Tuoro sul Trasimeno dove le urla e il frastuono ha indotto i vicini a dare l’allarme. Sul posto sono accorsi i Carabinieri e i sanitari del 118, ma dell’uomo non c’era traccia. Era fuggito nel tentativo di far perdere le sue tracce. Immediate sono scattate le ricerche.

Gravissime le condizioni della donna

La donna, anche lei 34enne, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni, mentre la bimba ha riportato ferite agli arti inferiori. La 34enne è stata sottoposta a intervento chirurgico per salvarle la vita. Il fendente sembra le abbia perforato un polmone e l’intestino. Il quadro clinico resta estremamente critico, la donna è in pericolo di vita.

La bambina, invece, ricoverata nell’ospedale pediatrico non è in pericolo di vita anche se deve essere, anche lei sottoposta a intervento chirurgico.

Trovato l’uomo, aveva ancora i vestiti sporchi di sangue

Intanto le ricerche degli uomini dell’Arma, si sono rivelate fruttuose. Intorno alle 3 della scorsa notte il 34enne in fuga è stato trovato per le strade del centro con indosso ancora i panni sporchi di sangue. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di tentato omicidio della donna e lesioni gravissime nei confronti della figlioletta.