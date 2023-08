Accoltellato dalla moglie: si era tagliato la barba contro il volere della donna

Una profonda ferita di arma da taglio al braccio. Queste le condizioni di un uomo di 35 anni arrivato presso il Pronto Soccorso di Merate, in provincia di Lecco, per tutte le cure necessarie. Ai medici ha poi raccontato che la ferita gli era stata inferta dalla moglie, la quale non ha preso bene il proprio taglio della barba. La donna era, infatti, contraria ed ha pensato bene di accoltellarlo. Tuttavia, nonostante rischiasse di restare sfigurato per sempre, il 35enne non ha sporto denuncia nei suoi confronti.

35enne si rade la barba contro il volere della moglie

Stando al racconto dell’uomo, il 35enne aveva deciso di rasarsi la barba che portava da molto tempo un po’ lunga. Decisione che non era piaciuta alla moglie, la quale non era d’accordo, probabilmente in quanto temeva che dietro questa sua scelta potesse celarsi la volontà di attirare le attenzione di un’altra donna. Alla luce di ciò, la donna ha più volte fatto presente al marito il proprio dissenso verso questo cambio di look – non è, infatti, raro il caso in cui tali cambiamenti vengano associati a crisi sentimentali – chiedendogli di non radersi. Dal canto suo, il 35enne, ha deciso di non ascoltare la donna e di proseguire nel proprio intento. Così nei giorni scorsi si è rasato la barba, non potendo neanche lontanamente immaginare cosa gli sarebbe capitato nel giro di pochi minuti.

L’accoltellamento

La donna era in casa nel momento dei fatti e non ha perso occasione per far presente all’uomo il proprio disappunto. Disappunto che, tuttavia, ha manifestato in modo a dir poco violento. Infatti, la donna ha preso un coltello dal cassetto della cucina e in bagno ha tentato di accoltellare il marito che, per fortuna, è riuscito a schivare il colpo. Il fendente non ha raggiunto il volto ma lo ha ferito al braccio destro con un profondo taglio. Oltre dieci i punti di sutura applicati dai medici per ricucire lo strappo.