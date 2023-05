Anticiclone Zefiro in Italia, arriva il caldo? Le previsioni meteo della settimana

Il dramma del maltempo nel nord Italia, che ha messo in ginocchio un’intera regione, l’Emilia Romagna, e non solo, ha posticipato ancora l’arrivo della bella stagione. Forse nei prossimi giorni qualcosa cambierà, grazie all’anticiclone Zefiro che potrebbe portare un incremento notevole delle temperature e placare le forti piogge che hanno investito il nostro paese negli ultimi giorni. Da nord a Sud.

Anticiclone Zefiro in arrivo dalla Germania

Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, nelle giornate di lunedì e martedì la situazione metereologica italiana tenderà a subire una tregua rispetto al forte maltempo delle scorse settimane. Con cieli prevalentemente soleggiati al nord, le temperature massime, in queste due giornate, potrebbero salire fino a toccare i 28°. Un clima più primaverile, invece, è previsto nel meridione e nel resto dello stivale, con picchi che non riusciranno a superare i 24 gradi centigradi.

Tra mercoledì e giovedì, però, la situazione potrebbe variare ancora a causa di una corrente fredda dalla Svezia che interesserà soprattutto il nord, con un drastico abbassamento delle temperature di quasi dieci gradi, che porterebbe la massima intorno ai 20° nelle ore più calde del giorno. Ancora allerta piogge, dunque, che potrebbero ripresentarsi proprio a causa della combinazione di queste due correnti opposte.

Il meteo per i prossimi giorni

Nella giornata di oggi , lunedì 22 maggio, previsti sole e caldo al nord; nelle zone centrali del paese cielo sereno nel corso della mattina con temporali nelle prime ore pomeridiane. Maltempo al sud con piogge e rovesci, anche sulle coste tirreniche. Anche domani 23 maggio continuerà il bel tempo al nord; al sud e nelle regioni centrali, invece, ci saranno piogge, prevalentemente nel pomeriggio. Per mercoledì, invece, è previsto un peggioramento nelle regioni del nordovest; al sud tornerà il bel tempo con sole e temperature in linea con quelle stagionali. Forti piogge potrebbero interessare anche il centro Italia. Giovedì a salvarsi dal maltempo sarà esclusivamente il meridione; attesi forti rovesci nel resto del paese. I temporali, quindi, non mancheranno, nonostante il ‘piccolo’ assaggio di bella stagione.