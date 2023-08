Benzina in autostrada a 2.50 al litro: “Prezzi fuori controllo”

Benzina ancora in aumento. I prezzi più critici sembrerebbero essere in autostrada: 2,50 euro a litro. La rabbia degli automobilisti.

Il caro benzina continua a farsi sentire. L’allarme arriva dagli automobilisti che hanno registrato un ribasso dei rincari altrove, ma il carburante resta sempre un problema. Il vero rebus sono le autostrade: i distributori di raccordo sono arrivati a prezzi incredibilmente più alti rispetto agli anni scorsi. Una situazione ingestibile che vede la polemica divampare non soltanto in Rete, sempre maggiori sono gli utenti insoddisfatti.

Benzina, dilemma autostrade: 2,50 al litro, automobilisti furiosi

La situazione è chiara: “Prezzi fuori controllo”, commentano sui vari social. A quanto si è arrivati precisamente? Si toccano, stando alle recenti stime, i 2,50 euro a litro. Tariffe insostenibili, nello specifico sotto esame l’A4 Venezia-Trieste, A21 Torino-Piacenza e l’A14 Bologna-Bari-Taranto. Tratte trafficate anche dai veicoli commerciali di rappresentanza. Percorsi, dunque, obbligati da necessità lavorative e non solo.

Per questo il calmiere dei prezzi promesso dalle autorità deve scattare al più presto: questo chiedono a gran voce gli automobilisti impegnati a mettere in fila le criticità degli ultimi tempi. Il Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, ha garantito un colloquio con le parti sociali per inserire il problema in agenda. La politica aspetta, ma il tempo stringe e il distributore corre. Le auto, però, rischiano di restare al palo. A un passo dall’esodo estivo.