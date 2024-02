Blitz antidroga fra Caserta e Napoli: oltre 50 chili di sostanze stupefacenti, arrestate 11 persone

Polizia di Stato e Guardia di Finanza portano a termine un’operazione congiunta fra Caserta e Napoli: 11 arresti per 50 chili di droga.

Polizia di Stato e Guardia di Finanza concludono un’operazione congiunta che andava avanti da settimane. Lo spaccio e la detenzione nel mirino, fra Caserta e Napoli, il commercio all’ingrosso per rivendere al minuto. Meccanismi noti, ma a mancare sono i volti. In questo caso no: 11 persone in manette dopo operazioni di indagine durate settimane.

Metodo, compratori e soldi. Tutto intorno a 50 chili di sostanze stupefacenti. Senza contare le 8 tonnellate di TLE. Questo significa avere la base per un impero. 20 milioni di euro l’incasso di un “bottino” simile. Droga, ma anche sigarette di contrabbando per un mercato che, in Italia, guadagna – fra le varie organizzazioni criminali – circa 500mila euro al giorno.

Caserta e Napoli, maxi operazione antidroga: 20 milioni di euro in sostanze stupefacenti

Numeri da capogiro, per questo nella rete d’indagine sono finite più persone che hanno avuto anche la perquisizione nelle singole abitazioni. C’era tutto l’occorrente per pensare a un business. Dai pensieri ai fatti, meno le parole, una rete di contatti che si sviluppava in 11 persone che chiamavano altrettanti corrieri per muoversi sul territorio: le macchine usate come “vano della droga”.

Smontate le gomme per inserire carichi di cocaina. O all’interno del portabagagli sacchi di marijuana e hashish. Tutto per non dare nell’occhio, ma la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato con il contributo della Squadra Mobile di Roma erano sulle loro tracce da settimane. Il potere dello spaccio e della criminalità organizzata a Roma e provincia è cambiato, questo perchè anche in Campania – centro nevralgico per un certo tipo di operazioni – gli equilibri vanno modificandosi.

Leggi anche: Nuovo bonus per queste famiglie italiane fino a 600 euro: requisito fondamentale

L’economia sommersa tra illeciti e contrabbando

Non regna il caos, ma c’è tanta confusione: molti cercano di mettersi in proprio ed è in questo smarrimento che cercano di infilarsi le autorità. In quest’occasione ha vinto il lavoro di cooperazione, ma le autorità sono ben coscienti di quanto ancora lunga sia la strada per sgominare un certo tipo di malaffare su cui influisce anche il peso della congiuntura. L’economia sommersa, rispetto agli stupefacenti e al contrabbando, è in continuo aumento.