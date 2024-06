Cadavere riemerge dal mare: l’ipotesi che si tratti del 24enne scomparso martedì

Macabro rinvenimento nelle prime ore di stamattina, domenica 16 giugno. Gli uomini della Guardia costiera, allertati da una società canottieri di zona, hanno trovato il cadavere di un uomo lungo la diga a pochi metri dal porto e dal centro cittadino di Trieste. Gli investigatori ritengono che si tratti di un 24enne marocchino richiedente asilo, disperso in mare martedì notte.

Le risultanze investigative fanno ritenere che il giovane, martedì scorso, avesse trascorso una serata con amici, probabilmente connazionali, nella zona di Porto vecchio, come riporta L’Ansa, poi, per motivi ancora oscuri, s’è tuffato in mare.

Il racconto La richiesta di aiuto e le immagini di videosorveglianza

A dare l’allarme una ragazza della zona che si trovava insieme a lui al momento dei fatti. La giovane ha raccontato che il 24enne si sarebbe lanciato in acqua ubriaco, mentre gli amici erano scomparsi. Ad aiutare a ricostruire la sequenza anche le immagini di videosorveglianza di zona che, effettivamente, hanno ripreso il ragazzo che si buttava in acqua e altre persone che si allontanavano velocemente.

Le indagini degli investigatori

Non è chiaro agli inquirenti il motivo per il quale gli amici del 24enne si sarebbero dileguati tanto in fretta. Come mai nessuno ha cercato di prestargli soccorso. Il dubbio è che possa esserci stata una lite precedente, anche perché le condizioni meteo erano terribili, con pioggia e forte vento, che rendono incomprensibile il tuffo in mare.

Le ricerche del 24enne vanno avanti da martedì sera

Le ricerche del giovane sono andate avanti per giorni, fino a stamattina quando è emerso il cadavere che si suppone sia del 24enne. Sono in corso le indagini utili a stabilire se effettivamente il corpo ritrovato sia del ragazzo scomparso e gli ulteriori accertamenti per capire cosa sia successo nella serata di martedì scorso.