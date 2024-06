Cadavere ritrovato in mare: mistero sulla morte dell’uomo

Stamattina la Capitaneria di porto ha recuperato un cadavere in mare. Gli uomini della guardacoste sono state allertate da alcune persone che hanno visto il corpo galleggiare sull’acqua. I militari si sono precipitati per recuperare la salma risultata essere di un uomo. In breve è stato anche identificato, si tratta di un 82enne.

Stamattina la denuncia di scomparsa

A indagare sul rinvenimento avvenuto nelle quale della zona di Tono in Sicilia a sono i Carabinieri che dovranno capire come sia stato possibile che l’anziano sia finito in mare. Proprio nella mattinata di oggi, il figlio dell’82enne aveva sporto denuncia di scomparsa. Resta, per il momento avvolto dal mistero il rinvenimento del cadavere.