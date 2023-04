Cambio gomme invernali 2023: finisce l’obbligo, ecco quando vanno sostituiti. Arriva la Primavera ed è già tempo di pensare a come cambiare le gomme invernali. Come sappiamo, la legge non obbliga al cambio gomme invernali 2022-2023. I professionisti del volante, però, ne raccomandano la messa in atto per aumentare la sicurezza stradale ed evitare problemi coi singoli pneumatici per il cambio di temperatura.

Il cambio delle gomme invernali

Secondo i piloti interrogati, tale cambio si rende necessario in quelle zone dove il clima, durante i mesi invernali, raggiunge temperature rigide. Il grande freddo, infatti, stressa il pneumatico, soprattutto quando la temperatura tende a rialzarsi con l’avvicinarsi dell’estate. Secondo la legge, il cambio delle gomme invernali deve avvenire tra il 15 novembre 2022 e il 15 aprile 2023. Sia all’inizio del periodo, che alla sua fine, c’è un mese di deroga per effettuare tale cambio, permettendo così tali modifiche sull’autoveicolo nel periodo tra il 15 ottobre e il 15 maggio.

Per quello che concerne il periodo dettato per tali modifiche, viene deciso dal Ministero delle Infrastrutture a livello nazionale. Può variare, però, solo in caso di ordinanze regionali. Ordinanze spesso dettate da particolari agenti atmosferici, come nel caso di temperature rigide che si presentano in una determinata zona dell’Italia. Il riferimento legislativo per tale norma, è il Decreto Ministeriale protocollo 1580 del 16 gennaio 2013 emanato dal Ministero delle Infrastrutture.

La disposizione del Ministero delle Infrastrutture in materia

Nella norma legislativa, il Ministero delle Infrastrutture cita: “Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (detto anche fenomeno “freezing rain”) nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio”.