Cataleya scompare nel nulla: bimba di 4 anni litiga con gli amichetti poi fa perdere le sue tracce

Sono ore di grande angoscia per la sorte di Cataleya Alvarez, una bimba peruviana di 4 anni, che ieri pomeriggio è scomparsa. Era nella sua casa di Novoli a Firenze, quando si sono perse le tracce. Le forze dell’ordine e i familiari la stanno cercando disperatamente, setacciando lo stabile e le strade limitrofe, anche con il supporto delle unità cinofile, come riporta Il Messaggero. Si esaminano le immagini delle telecamere di zona per capire se la piccola si sia allontanata dalla palazzina e se sì, se lo ha fatto volontariamente, per proprio conto o in compagnia di qualcuno.

L’appello della mamma della bimba sui social

Le ricerche sono serrate ed è grande la preoccupazione da parte della mamma della piccolina che, al momento della scomparsa, si trovava a lavoro e ora, non solo segue passo passo le attività investigative, ha anche deciso di lanciare un appello su Facebook, per chiedere aiuto nelle ricerche della sua bambina. “Atencion Firenze Hoy en la tarde se a desaparecido esta Nina de nombre Cataleya Alvarez. Tiene quatro anitos pido a toda la comunidad de ponerse pilas en la zona Maragliano plaza la picola zone Ponte le Mosse. Avicenma o llamen al 112 O 113 O a estos numeros y condividan”. Un appello che ha lanciato nella sua lingua, ma al quale allega anche la foto della sua Cataleya con una scritta sopra: “Scomparsa bambina vestita di rosa, via Monteverde. Se la trovate vi prego contattare: 3511802700 e 3804367505”.

Dai raccolti delle vicine la piccola prima di scomparire avrebbe litigato con altri bambini

Le forze dell’ordine non stanno lasciando nulla di intentato hanno anche raccolto le testimonianze dei vicini della donna peruviana che, al ritorno da lavoro non ha trovato la sua bambina. Sono state ascoltate persone che vivevano in quell’albergo dismesso, occupato da varie famiglie. Alcune donne residenti avrebbero sentito la piccola di 4 anni litigare con latri bambini, prima di far perdere le proprie tracce.