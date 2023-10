Centri commerciali e supermercati aperti o chiusi in Italia il 1 novembre? Elenco completo e orari

Centri commerciali e supermercati aperti o chiusi in Italia il giorno della festa di Ognissanti, il 1 novembre 2023? Torna come per ogni festività il “tormentone dei tormentoni”, ovvero quello di sapere se i negozi – dai supermercati allo shopping – resteranno o meno aperti al pubblico. C’è da dire che, chiaramente, non è possibile fornire una risposta univoca per tutte le Regioni e, a scendere, nelle varie Province italiane, dato che, localmente, saranno diverse le decisioni adottate.

Il 1 novembre, c’è da dire, risulta essere una di quelle date maggiormente borderline, nel senso che se per giornate di festa quali ad esempio il 1 gennaio o il giorno di Pasqua (e prima ancora Natale/Santo Stefano) la maggior parte delle attività resta quasi sempre chiusa, per il 1 novembre molto dipenderà dalla zona. Nelle grandi città sarà difficile trovare i centri commerciali aperti (ma a Roma ci sarà comunque qualche eccezione) mentre per quanto riguarda i supermercati molti potrebbero osservare un’apertura parziale di mezza giornata.

Centri commerciali aperti o chiusi il 1 novembre 2023? Gli orari

Dando uno sguardo alle principali città, partendo dai centri commerciali, a Roma ad esempio moltissime strutture resteranno chiuse. Tra queste Porta di Roma, I Granai, La Romanina (ma qui il supermercato resterà aperto), in nuovo centro Maximo, oppure in Provincia i Sedici Pini a Pomezia (Roma) e il Parco da Vinci a Fiumicino. Aperto invece il Castel Romano Design Outlet.

Spostandoci a nord, a Bologna ad esempio Ikea sarà aperta dalle 10.00 alle 20.00, chiusi per contro il Centronova di Villanova di Castenaso, l’outlet di Castel Guelfo e Leroy Merlen. A Firenze chiuso il centro commerciale I Gigli. Per quanto riguarda la struttura Le Porte di Napoli, scendendo lungo lo Stivale, resterà chiuso, mentre Il Centro La Cartiera, sempre a Napoli, dovrebbe rimanere aperto considerando che la data del 1 novembre non compare nell’elenco delle “chiusure” straordinarie previsti nel corso dell’anno.

Supermercati aperti il 1 Novembre, cosa sapere

Diamo adesso uno sguardo ai supermercati. Se da un lato è impossibile avere un elenco esaustivo e completo di tutte le strutture in Italia (chiaramente) possiamo considerare le decisioni delle principali catene di supermercati. Vi ricordiamo che è comunque consigliato contattare direttamente il punto vendita della propria zona in quanto gli orarti potrebbero variare da Regione a Regione (ma anche da Comune a Comune). In linea di massima tutti i supermercati resteranno comunque aperti, al massimo le strutture potranno osservare un orario ridotto fino all’ora di pranzo.

Clicca sul supermercato – selezionando la data del 1 novembre 2023 – per verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: