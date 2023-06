Centri commerciali e supermercati aperti o chiusi in Italia il 2 giugno 2023? Elenco completo e orari

Centri commerciali e supermercati aperti o chiusi in Italia il 2 giugno 2023? Torna come per ogni festività il “tormentone dei tormentoni”, ovvero quello di sapere se negozi – dai supermercati allo shopping – resteranno o meno aperti al pubblico. C’è da dire che, chiaramente, non è possibile fornire una risposta valida per tutte le Regioni e, a scendere, nelle varie Province italiane. Possiamo però dire che, a differenza di giornate particolari cerchiate in rosso, quali ad esempio il 1 gennaio o il giorno di Pasqua (e prima ancora Natale/Santo Stefano), per la Festa della Repubblica solitamente le varie strutture commerciali, specie quelle più grandi, resteranno aperte.

Centri commerciali aperti o chiusi il 2 giugno 2023? Gli orari

Dando uno sguardo alle principali città, partendo dai centri commerciali, a Roma ad esempio moltissime strutture (praticamente la quasi totalità) resteranno aperte. Tra queste Castel Romano o il Maximo ad esempio, ma anche il Parco da Vinci a Fiumicino o Porta di Roma. Spostandoci a nord, il centro commerciale “Il Centro” (scusate il gioco di parole), poco fuori Milano, resterà aperto dalle 9 alle 22. Aperto anche lo Scalo Outlet: per lo shopping gli orari saranno dalle 10 alle 21 mentre il food resterà aperto fino alle 23.00. Il centro commerciale Le Porte di Napoli, scendendo lungo lo Stivale, dovrebbe restare aperto (era chiuso invece lo scorso 1 maggio, ndr), con orario 9-21 sia per i negozi che per l’Ipermercato, così come Il Centro La Cartiera dalle 9.30 alle 21.30 (area ristorazione fino alle 23.00).

Supermercati aperti due giugno 2023, cosa sapere

Diamo adesso uno sguardo ai supermercati. Se da un lato è impossibile avere un elenco esaustivo e completo di tutte le strutture in Italia (chiaramente) possiamo considerare le decisioni delle principali catene di supermercati. Vi ricordiamo che è comunque consigliato contattare direttamente il punto vendita della propria zona in quanto gli orarti potrebbero variare da Regione a Regione (ma anche da Comune a Comune).

Clicca sul supermercato per verificare gli orari d’apertura del punto vendita più vicino a voi: