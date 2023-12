“Crawly Possessed”, i video virali su Tik Tok: ecco perché ragazzi gattonano nei centri commerciali

I video stanno diventando virali sui social. Gruppi di ragazzi che gattonano in giro per i centri commerciali e nei fast food. Si chiamano ‘Crawly Possessed’, ‘Posseduti che gattonano’, si muovono in ‘branco’, all’improvviso tutti giù a quattro zampe…

Una ‘setta’ che conta oltre 400mila follower

Si tratta di una moda che ha preso il via a Varsavia, per prendere piede poi anche nel Regno Unito e in altri Paesi e a documentare le ‘gesta’ di questo gruppo è soprattutto TikTok. Viene definita come una ‘setta’ al quale attualmente risultano oltre 400mila follower.

i Crawly Possessed esortano: ‘Protesta contro la società’

Sul canale la definizione dei ‘Crawly Possessed’ è: ‘Siamo una setta, distruggi i tuoi limiti, protesta contro la società, diventa ossessionato da noi’. Promuovono raccolte fondi per sostenere il gruppo e organizzano incontri dandosi appuntamenti in negozi. Ma oltre a questi incontri i promotori dell’iniziativa invitano coloro che hanno intenzione di seguirli a prendere parte a un server Discors e al canale Telegram nel quale annunciano: ‘Presto arriverà qualcosa che non avete mai visto prima’.

Improvvisamente si buttano a terra e strisciano nei locali

Al momento si tratta di un trend che lascia basiti. I crawly possessed improvvisamente si buttano a terra e non gattonano solamente, in alcune occasioni si contorcono e tremano, lasciando gli avventori dei centri commerciali e gli stessi proprietari dei negozi sgomenti. Il comportamento di questi giovani resta incomprensibile. Di certo, almeno per il momento, la situazione non preoccupa, trattandosi di una ‘moda’ che non sembra avere conseguenze pericolose.

Organizzano scorribande nei negozi

Resta, comunque, un fatto sconcertante, anche per gli slogan che anticipano le loro ‘scorribande’ nei centri commerciali scrivono: ‘Le nostre incursioni sono energia pura. L’ansia sociale sta lontana da noi. L’abbiamo uccisa, una volta per tutte. Così come i nostri nemici. Viviamo insieme, nel culto insieme”