Crescono i furti delle auto in Italia, la classifica dei modelli più rubati: chi è sul podio

In quanti finalmente hanno comprato l’auto dei sogni, ma temono a lasciarla parcheggiata in strada per i continui furti che si registrano in tutt’Italia. Un fenomeno in crescita, come testimonia il rapporto ‘Stolen Vehicle Recovery 2024’.

I dati spaventano i proprietari di vetture che sono sempre più timorosi anche ad acquistare nuovi mezzi per paura di essere derubati. L’auto, soprattutto nelle grandi città, è un bene di prima necessità, visto che per qualsiasi bisogno, gli spostamenti richiesti prevedono di dover percorrere anche diversi chilometri.

Boom di furti di SUV

Ad essere presi di mira sono soprattutto i SUV, nel 2023 hanno rappresentato il 53 per cento sul totale dei furti auto messi a segno. D’altro canto si tratta di modelli sempre più richiesti dagli utenti e per questo diventano sempre più ‘vittime’ di ladri. E questi ultimi si dimostrano estremamente organizzati, visto che mettono a segno i furti soprattutto servendosi di strumenti hi-tech. Abbandonati grimaldelli, piedi di porco e altri strumenti da scasso, si servono soprattutto di chiavi clonate. Un mezzo veloce che non danneggia la macchina.

Quali sono le Regioni più colpite

I boom di furti auto si registrano un po’ in tutt’Italia, anche se, secondo il rapporto LoJack, sarebbero quattro le Regioni in cui si concentrano: La Campania detiene il primato ed è seguita dal Lazio, dalla Puglia e dalla Lombardia. Esiste la convinzione che, se finora, si è gradualmente registrato un aumento di macchine rubate, quest’anno potrebbero continuare a crescere di numero. Una previsione che nasce dalla difficoltà a reperire pezzi di ricambio. Le previsioni sono preoccupanti, visto che i furti potrebbero incrementare anche solo per singoli pezzi che stentano a essere reperibili sul mercato a causa della guerra in Ucraina e della difficoltà di trasporto nell’area del Mar Rosso.

La classifica delle auto più rubate in Italia

Ma quali sono le auto principalmente prese di mira dai ladri? Andiamo a scoprire insieme la classifica. Esiste, infatti, una vera e propria graduatoria delle vetture più ricercate dai ladri. Al primo posto svetta la Fiat Panda, seguita dalla Fiat 500, dalla Citroen C3, dalla Lancia Ypsilon e dalla Smart Fortwo. Se questo è l’elenco delle utilitarie, ne esiste uno specifico dei Suv maggiormente presi di mira: Toyota Rav 4, Toyota C-HR, Fiat 500X, Jeep Renegade e Peugeot 3008