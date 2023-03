Daniele Scardina, malore durante l’allenamento: il pugile operato d’urgenza, è in coma

Momenti di paura per Daniele Scardina, il 30enne pugile professionista che nel pomeriggio di oggi, 28 febbraio, ha avuto un malore durante una sessione di allenamento. L’atleta, immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato e operato d’urgenza alla testa. Adesso è in coma.

Il malore e la corsa in ospedale

Il dramma si è consumato verso le ore 17:00, all’interno di un centro sportivo Corsico, in provincia di Milano, in via Fermi. Nella struttura, che fa capo a una catena di palestre, il pugile si stava allenando per prepararsi all’incontro di debutto nella categoria dei mediomassimi che si sarebbe dovuta svolgere venerdì 24 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Ma, durante la sessione di guanti, l’ex fidanzato di Diletta Leotta si è accasciato, perdendo i sensi.

Sono subito intervenuti i sanitari, che lo hanno trasportato alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), dove è stato sottoposto a intervenuto chirurgico alla testa. Attualmente le condizioni del pugile risultato essere gravi, anche se stazionarie ed è tenuto in stato di coma.

Sport e gossip per Daniele Scardina: da Ballando con le Stelle a Diletta Leotta

Daniele Scardina è noto non solo per gli appassionati sportivi, ma anche per gli amanti del gossip e dello spettacolo. Infatti è stato il fidanzato della conduttrice televisiva Diletta Leotta, conosciuta durante una riunione di boxe. Amante dei tatuaggi, ne ha uno per ogni evento importante della sua vita. Tra i più conosciuti, quello che ha sulla parte sinistra del costato, che rappresenta volto di Mike Tyson, il suo idolo. Il suo soprannome è ‘King Toretto’, ed è di Rozzano, ma di origini siciliane. Ha vissuto per un periodo in America, inc Florida, più precisamente a Miami. E lì si allenava nella stessa palestra dove andava Muhammad Ali, nella 5th Street Gym. Cattolico evangelico, a Miami frequentava la Chiesa evangelica pentecostale di Dio. Si è fatto tatuare sul braccio sinistro alcuni simboli cristiani, mentre sulla nuca la scritta ‘My Lord’.

Tornato in Italia ha partecipato a ‘Ballando con le Stelle’, in coppia con Anastasia Kuzmina, nel 2020. Molto dotato tecnicamente a livello atletico, come pugile è portato all’attacco, mentre pecca un po’ come incassatore. Nel maggio 2022 perde per ko tecnico alla quinta ripresa, nonostante fosse il favorito ai pronostici, contro il 37enne Giovanni De Carolis, il titolo intercontinentale dei supermedi. La rivincita non viene mai giocata a causa dell’aumento di peso di Scardina, che passa ai mediomassimi.