Ferrero assume: ecco le posizioni e come candidarsi

La Ferrero, popolarissima azienda italiana specializzata in prodotti dolciari, cerca nuovi addetti in tutto il mondo, anche in Italia. Questo è quanto si apprende dal sito www.lavoroepensioni.it , alla voce “aziende che assumono”.

La storia dell’azienda Ferrero

La Ferrero conta 35.146 dipendenti (2018) e un fatturato di 12,3 miliardi (2020). Questi numeri, la sua reputazione e il carattere internazionale, la rendono una delle aziende più importanti del mondo.

Tutto comincia nel 1942, quando Pietro Ferrero apre un laboratorio di dolci ad Alba. L’impasto in crema, a base di nocciole, riscuote un successo enorme e porta Ferrero a trasformare il piccolo laboratorio in un’industria.

Nel 1964 nasce la Nutella, sotto la direzione di Michele Ferrero, nipote di Pietro. L’azienda, ancora oggi, è nelle mani della famiglia Ferrero.

La Nutella dà uno slancio alle vendite e il gruppo si espande, affermandosi all’estero, prima in Europa e poi in America e in Asia.

Ovviamente, vengono aperti altri stabilimenti anche in Italia, come quelli di Sant’Angelo dei Lombardi, ad Avellino, e di Balvano, a Potenza.

Oggi il gruppo è diretto da Giovanni Ferrero, solo al comando dal 2011 dopo la tragica morte del fratello Pietro a soli 48 anni.

Secondo la rivista Forbes, la famiglia Ferrero è la più ricca d’Italia e la trentesima più ricca al mondo.

Ferrero: le posizioni aperte

Ecco la lista delle posizioni aperte nella sezione Ferrero lavora con noi. Abbiamo riportato le più recenti, per la lista completa potete visitare questa pagina:

Come candidarsi

Candidarsi per una posizione aperta in Ferrero lavora con noi è possibile soltanto online. Il processo comincia cliccando su una delle offerte al paragrafo precedente e poi andando su «candidati».

A questo punto vi verrà chiesto di accedere. Probabilmente non avrete un profilo, per crearlo cliccate su «Creare un account».

Compilare quindi il questionario con e-mail, password, nome, cognome e paese di residenza. Infine, selezionate se volete che il vostro profilo sia visibile in tutto il mondo, in tutta Italia o solo per l’offerta di lavoro proposta.

A questo punto, una volta accettate le condizioni d’uso, potete procedere. Si caricherà una pagina che riporterà all’offerta desiderata, dove potrete inserire i vostri dati.

Prendetevi il tempo necessario, dato che in questa sezione dovrete compilare: dati personali, esperienze lavorative, formazione, competenze linguistiche e altre capacità che possedete.

Vi verrà chiesto di caricare, obbligatoriamente, il curriculum. Potrete caricare anche una lettera di presentazione e documentazione a supporto di quanto dichiarato nel Cv.

Alla fine di tutto cliccate su «Candidati». Buona fortuna!