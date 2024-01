Gigi Riva, addio a “Rombo di tuono”: il campione aveva 79 anni

Gigi Riva, è morto il campione del Cagliari e della Nazionale. A dare la notizia della sua dipartita l’Unione Sarda. Aveva 79 anni.

Gigi Riva, per tutti “Rombo di tuono”. Campione e simbolo di un calcio che non c’è più, ma anche rappresentante della modernità sportiva con i tanti aneddoti che lo riguardano e la voglia di rimettersi sempre in gioco. Anche dopo aver smesso di giocare è sempre stato un riferimento per la Nazionale Italiana di calcio e per il Cagliari, con cui ha vinto tanto.

Un uomo, un’icona, scomparso all’età di 79 anni. C’era il sentore che qualcosa non andasse già dai giorni scorsi, il 21 gennaio era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, dopo aver accusato un malore all’interno della sua abitazione. Il campione è stato immediatamente stabilizzato e messo in condizione di passare la notte. Gli esperti hanno verificato le sue condizioni e si stava vagliando l’ipotesi di una piccola operazione.

È morto Gigi Riva: il campione era ricoverato a Cagliari

I bollettini medici parlavano di condizioni stabili. Possibili problemi cardiaci, ma non sembrava essere nulla di preoccupante. Poi il peggioramento nel pomeriggio di oggi. La dipartita è stata dichiarata, secondo quanto riporta l’Unione Sarda, intorno alle 19.30. Il campione lascia un’eredità importante non solo per quanto riguarda i successi professionali, ma anche per quanto concerne l’atteggiamento caratteriale.

Un uomo onesto che viveva lo sport e la vita al massimo. Un binomio vincente fino all’ultimo, quando la vita lo ha chiamato alla sua prova più grande: l’ultimo rombo di tuono, in una giornata qualunque diventata come un fulmine – appunto – a ciel sereno. Cordoglio nel mondo del calcio e dello sport italiano. La società sarda giocherà con il lutto al braccio, i rossoblù esprimono cordoglio alla famiglia e ai suoi cari ricordando quello che è stato un vero e proprio pilastro della società e del club.