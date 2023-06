Giulia Tramontano è morta, il ricordo sui social: ‘Stavi comprando il corredino di tuo figlio, avevi la gioia nel cuore’

Una vicenda alla quale si stenta a credere. Come quando si fa un brutto sogno ma poi ci si sveglia e ci si rende conto che era tutto finto. Purtroppo però stavolta di finto c’è davvero poco, resta l’amarezza di un destino crudele misto alla sofferenza e al dolore dei familiari e degli amici di Giulia Tramontano. Da sabato nessuno aveva più sue notizie, sono subito scattate le ricerche al fine di riportarla a casa, nell’abbraccio dei suoi cari. Riportare a casa Giulia e il piccolo che aveva in grembo. Incinta di 7 mesi, tra poco la donna avrebbe dato alla luce un maschietto, un momento di estrema gioia brutalmente infranto. Appelli e ricerche erano all’ordine del giorno, la speranza di ritrovarla forte. Poi, la tragica notizia della sua morte che ha lasciato tutti sgomenti.

Giulia Tramontano è morta, trovato il cadavere della ragazza incinta di 7 mesi: il fidanzato ha confessato

La morte di Giulia Tramontano

Uccisa a coltellate dal compagno A.I., adesso, a poche ore di distanza dal ritrovamento del cadavere tutti ricordano Giulia. La donna viveva nel napoletano, a Sant’Antimo con la famiglia. Davvero numerosi i messaggi che in queste ore si stanno avvicendando sui social in suo ricordo, nonché come amari commenti rispetto alla tragedia che l’ha vista protagonista. Spicca tra gli altri il post di un negozio di abbigliamento di bambini del luogo che racconta di averla vista pochi giorni fa.

Il post

“A pensare che in una delle scorse settimane eri qui da noi per il corredino, quante risate fatte, quanta gioia nel cuore per la nascita del tuo piccolo bambino, quanta gioia nel tuo cuore di diventare mamma, quanta felicità negli occhi di tua mamma nel diventare nonna”, inizia così il post che poi prosegue con un fatidico interrogativo: “Come si può morire così? Speranzosi nel trovarti, viva sorridente e piena di vita, quello che ci trasmettevi sempre quando venivi da noi, qui. Ci stringiamo al dolore della famiglia, in modo particolare alla tua cara mamma Loredana …come si può da mamma accettare una cosa del genere come?”. Infine, l’appello affinché venga fatta giustizia: “Spero che sia fatta giustizia, ma una giustizia non di parole portate solo al vento, ma di fatti perché non è pensabile ciò che accaduto, non è ammissibile che la vita venga spenta cosi in un attimo senza come e perché da un animale!!!! Vogliamo ricordarti sorridente e piena di vita nella speranza che tu e il tuo piccolo non abbiate sofferto abbastanza. Un forte bacio a voi, che possa arrivarvi fin lì”