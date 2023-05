Giuseppe Cruciani mangia carne di orso al ristorante, scoppia la polemica

Giuseppe Cruciani non si smentisce mai e provoca gli animalisti : “La carne di orso è buonissima”. Un video sui social mostra il conduttore de la Zanzara mentre assapora uno spezzatino di carne d’orso in un ristorante friulano. “Viene dalla Slovenia, non mi dovete rompere – dice nel video – È molto dolce, tenera. A noi gli orsi piacciono vivi e anche sul piatto”. Il video ha scatenato le reazioni indignate degli animalisti e dei sostenitori della tutela degli orsi, che lo hanno accusato di essere crudele e insensibile . Alcuni commenti lo definiscono “un mostro”, “un assassino”, “un barbaro”, mentre altri lo invitano a “mangiare la sua famiglia” o a “farsi mangiare dagli orsi”. Cruciani ha risposto alle critiche con ironia e sarcasmo, ribadendo il suo diritto a mangiare ciò che vuole.

La carne di orso: una prelibatezza controversa, in molti contro Cruciani

La carne di orso è una prelibatezza controversa, che divide gli appassionati di gastronomia e i difensori degli animali. Si tratta di una carne rossa, ricca di proteine e povera di grassi, che ha un sapore dolciastro e delicato. Questa si presta a diverse preparazioni, come lo spezzatino, il roastbeef, il carpaccio o il salame al contempo, ma è anche oggetto di critiche e polemiche, in quanto proviene da un animale selvatico e protetto, che vive in aree montuose e boschive. La caccia all’orso è vietata in Italia dal 1999, ma è consentita in alcuni paesi limitrofi, come la Slovenia, da dove proviene la carne consumata da Cruciani. Gli animalisti ritengono che mangiare carne di orso sia un atto di violenza e di sfruttamento nei confronti di una specie minacciata e simbolica. Inoltre, la carne di orso può essere potenzialmente pericolosa per la salute umana, in quanto può trasmettere malattie come la Trichinellosi o l’echinococcosi. Per questo motivo e per questo motivo deve essere sottoposta a controlli sanitari rigorosi e cotta a lungo prima del consumo.

Giuseppe Cruciani: un nemico dichiarato degli animalisti

Giuseppe Cruciani non è nuovo a gesti provocatori nei confronti degli animalisti. Il conduttore de La Zanzara ha infatti dichiarato in passato di aver mangiato carne di cane e di nutria, suscitando le proteste degli attivisti. Nel 2018, in diretta radiofonica, aveva addirittura mangiato un salame davanti agli animalisti che erano entrati nella sede della radio per contestarlo. Il conduttore radiofonico ha sempre difeso il suo diritto a mangiare ciò che predilige, senza farsi condizionare dalle ideologie o dalle mode. Durante il programma su La7 “Ragadà” ha anche dichiarato che “I cacciatori sono molto più amanti degli animali rispetto agli animalisti”. Le sue posizioni sono spesso in contrasto con quelle dei suoi colleghi e dei suoi ascoltatori, che lo criticano o lo appoggiano a seconda dei casi. Cruciani non si lascia intimidire dalle polemiche e continua a esprimere le sue opinioni senza peli sulla lingua, anche a costo di essere impopolare o di essere denunciato.