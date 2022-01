La Zanzara, Giuseppe Cruciani positivo al Covid: conduce la trasmissione da casa, ecco come sta

Il Covid ha colpito anche Giuseppe Cruciani, il conduttore radiofonico della trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio24, che ieri ha condotto da casa perché in isolamento.

La Zanzara, Giuseppe Cruciani positivo al Covid

A confermare la positività David Parenzo, lo storico co-conduttore de La Zanzara. Cruciani, pubblicamente, non ha mai raccontato di essere vaccinato e nel suo programma ha sempre dato spazio anche a tesi ‘no vax’, come quella di Mauro da Mantova, che è poi morto, stroncato dal Covid. E proprio a lui è stata dedicata la prima puntata del nuovo anno de ‘La Zanzara’. Cruciani, a Fanpage, sull’interventista deceduto ha dichiarato: ‘David Parenzo ha sostenuto che lui sia l’esempio vivente di come vaccinarsi abbia un senso, lo ha sempre ritenuto un grande spot per la vaccinazione. Forse ha ragione lui, può darsi che davanti a questa notizia ci siano persone che si spaventano e corrano a vaccinarsi. Mauro non era un No Vax che va in piazza, non è uno di quelli che crea i gruppi su Telegram. Era un pensionato che passava tutto il giorno davanti alla tv inca*******si a vedere i dibattiti televisivi, pensando che fossero tutti corrotti, dai medici a Draghi, a quelli del PD. Ogni giorno le sue idee si rafforzavano’.