Incidente mortale a Napoli | Perde la vita 15enne, fatale lo schianto in scooter

Incidente mortale in provincia di Napoli, perde la vita un ragazzo giovanissimo. Lo schianto ieri sera quando erano da poco passate le 22.00: purtroppo per lui a nulla sono valsi i soccorsi. In corso di accertamento le cause del sinistro.

Ha centrato in pieno due auto parcheggiate. Un impatto tremendo che gli ha spezzato la vita. Così un ragazzo di appena 15 anni è morto nella giornata di ieri, lunedì 3 giugno 2024, nel napoletano. Il sinistro si è verificato in serata, lungo Via Giovanni Pascoli. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Carabinieri della stazione di Arpino di Casoria.

Incidente mortale a Casoria (Napoli)

Le generalità del ragazzo ancora non sono state rese note: l’impatto, secondo quanto ricostruito, si è verificato nella frazione di Arpino del Comune di Casoria, in provincia di Napoli. Il 15enne, stando ai primi elementi emersi, stava viaggiando in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è finito contro due auto parcheggiate in strada.

Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori del 118 che però non hanno potuto far altro se non constatare il decesso dell’adolescente. La salma del 15enne si trova ora a disposizione, come da prassi, dell’autorità giudiziaria, presso l’obitorio dell’Ospedale San Giuliano di Giugliano. Disposta l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni.