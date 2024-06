Incidente mortale Milano | Maxi scontro sulla A52, due vittime e due feriti gravi

Incidente mortale Milano, tragico scontro sull’autostrada A52 in direzione Torino. Drammatico il bilancio, due vittime e altrettanti feriti gravi. Ingenti le ripercussioni alla viabilità. Tutti gli aggiornamenti.

Ancora sangue sulle strade. E’ davvero drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto stamani, venerdì 7 giugno 2024, lungo l’autostrada A52 teatro di uno scontro che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura. Due le persone rimaste uccise mentre altre due sono state ricoverate in condizioni gravissime in Ospedale.

Incidente mortale sulla A52 oggi

Secondo quanto ricostruito i veicoli stavano procedendo tra le gallerie Cerchiarello quando improvvisamente, per cause in fase di accertamento, sono entrati in collisione. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo a due dei quattro occupanti dell’auto mentre le altre due persone che si trovavano a bordo lottano ora tra la vita e la morte in Ospedale (sono state trasferite con la massima urgenza tra i nosocomi San Carlo e Niguarda, ndr).

L’incidente è avvenuto quando erano da poco passate le 6.00, nei pressi del territorio comunale di Pero, piccolo Comune alle porte di Milano. I mezzi, come riporta l’agenzia Adnkronos, stavano procedendo in direzione Torino. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i Vigili del Fuoco (giunti dal distaccamento di Sesto San Giovanni) e le pattuglie della Polizia Stradale.